شعبة الصيدليات تطالب بتعديل مواد التأمين الصحي

السيسي

أحمد صبرى



قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سترفع مذكرة لرئيس الجمهورية تطالبه فيها بالتدخل لتعديل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قبل الموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان.



وأكد البدوي، فى كلمته بمؤتمر صحفي لغرفة الأدوية واتحاد الغرف التجارية، أن المذكرة ستشمل جميع تحفظات الشعبة على مشروع القانون، وستشمل بشكل أساسي حقوق الصيدليات الصغيرة، وشركات الإنتاج والتوزيع والرسوم المفروضة على كل منهما.



وأشار إلى أن المذكرة ستوضح للرئيس خطورة إقرار الصيغة الحالية للمشروع، والتى تنص على أن يتم التعاقد بين هيئة التأمين والصيدليات الخاصة بشروط معينة، وسيؤدى ذلك إلى تدمير الآلاف من أسر الصيادلة.