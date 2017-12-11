EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تواصل الصعود وتستعد لاختبار مستوى 14500 نقطة
الإثنين 11 ديسمبر 2017 05:07 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري :
توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية التماسك والصعود بجلسة الثلاثاء، ليتجه المؤشر الرئيسي egx30 صوب مستويات 14500 نقطة، مستفيداً من انتعاش قطاع البتروكيماويات، بدعم من أنباء حول بدء حقل ظهر النفطي إتناجه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وواصلت البورصة تماسكها بجلسة اليوم الاثنين، لتغلق على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، بنسب متواضعة جاءت جميعها أدنى من 1%، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المحليين والعرب، والتي سجلت صافي 49 مليون جنيه، و16 مليونا على الترتيب، في الوقت الذي اتجه فيه الأجانب للبيع بصافي 65 مليون جنيه.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تداولاته عند 14426.75 نقطة، بارتفاع 0.09%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 إلى مستوى 785 نقطة، رابحا نحو 1%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 1848 نقطة.
وكان نصيب المصريين من تعاملات اليوم الاثنين 70.85%، بينما كان نصيب الأجانب 15.5%، ونصيب العرب 13.65%.
وسجلت قيم التداول مستويات 966.7 مليون جنيه، فيما أحرز رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 9.5 مليار جنيه، ليغلق جلسة الاثنين عند مستوى 805 مليارات.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع اختبار السوق مستويات 14500 نقطة بجلسة الغد الثلاثاء، فيما ربط بين الوصول لهذه المستويات وحركة سهم البنك التجاري الدولي، والذي أغلق جلسة اليوم عند مستوى 75.53 جنيه، على تراجع 0.98%.
ورجح عبدالفتاح أن يسجل قطاع البتروكيماويات انتعاشة الفترة المقبلة بدعم من أنباء قرب بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق، لافتًا إلى التداعيات الإيجابية غالبية أسهم القطاع بجلسة اليوم.
وأغلق سهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" اليوم عند مستوى 89.08 جنيه، بارتفاع 0.36%، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 3.87% عند مستويات 43.26 جنيه، وكذلك سهم إيجي ترانس مدعومًا بالنتائج الإيجابية للشركة خلال الربع الثالث، وتحقيقها قفزة في إيراداتها المجمعة بنسبة 106%.
ويتوقع عبدالفتاح أن تواصل السوق تحركاتها الهادئة حتى نهاية الشهر الحالي، نتيجة فترة الإجازات محليا، وعالميا، مع موسم احتفالات رأس السنة، والكريسماس، كما رجح مواصلة التداولات تحقيق مستويات بين 900 مليون ومليار حتى نهاية الشهر.
من جانبه قال محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الاتجاه الصاعد الذي تنتهجه السوق حاليا بمثابة ارتدادة عقب موجة الهبوط التي شهدتها الأسبوع الماضي.
ورجح عبدالحكيم اتجاه المؤشر الثلاثيني نحو مستويات 14500 نقطة بجلسة الغد، مشيرا إلى أنه في حالة كسر هذا المستوى سيتجه EGX30 نحو 14750 نقطة، فيما توقع اتجاه المؤشر السبعيني صوب مستويات 800 نقطة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن وزراة البترول المصرية إن :" حقل ظهر العملاق للغاز سيبدأ الإنتاج التجريبي خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال طارق الملا، وزير البترول، في بيان صحفى إنه تم ضخ الغاز من الحقل إلى الشبكة القومية للغاز في خطوة تستهدف اختبار جاهزية خطوط الأنابيب لنقل الغاز المنتج من الحقل البحري الأضخم في البحر المتوسط.
وكان الملا قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الحقل يبدا الإنتاج بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية 2018، على أن يرتفع إنتاجه إلى مليار قدم مكعب يوميا في منتصف 2018، ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعب بنهاية 2019.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا