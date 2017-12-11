العبوات الطبية: ناقشنا خطط التوسع وزيادة الإنتاج بعمومية ديسمبر

العبوات الطبية

المال - خاص



قالت شركة العبوات الطبية، إن عموميتها المنعقدة الأسبوع الماضى، تطرقت إلى التوسعات وزيادة القدرة الإنتاجية.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشرته جريدة "المال" منذ أيام، تحت عنوان "العبوات الطبية تستثمر 30 مليون جنيه".



وقالت الشركة إن عموميتها ناقشت إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة فى هذا الشأن، دون التطرق إلى إضافة خطوط للإنتاج أو استثمارات جديدة معد لها دراسة جدوى.



وأضافت الشركة أن الحديث تطرق إلى خطة العمل التقديرية للمصنع طبقًا للسعر الحالى منتجات الشركة بعد الزيادة الجديدة.



وقرر مساهمو الشركة فى الجمعية العمومية المنعقدة -الخميس الماضى- تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عزل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس جديد.



وقال حافظ سليمان، أحد المساهمين وعضو مجلس الإدارة الجديد، إن مصنع الشركة يضم 6 خطوط إنتاج لأمبولات التعبئة، وخطين للفايل – عبوات الأدوية - وآخر لإنتاج الألومنيوم وقصدير التعبئة، ومن المخطط زيادة حجم المبيعات خلال العام المقبل ليبلغ 85 مليون جنيه، مقابل 16 مليونًا فى 2016، مع زيادة صافى الربح لـ37 مليون جنيه، من خلال الترويج والتسويق للمنتجات، واستغلال نقصها بالسوق المحلية.



وأضاف حافظ فى تصريحات لـ"المال"، تم إعداد دراسة جدوى لإضافة خط لإنتاج عبوات بنج الأسنان، والذى يتم استيراده بالكامل، ومن المرتقب أن تبلغ استثماراته 30 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار دعت نوفمبر الماضى، لعقد جمعية عمومية لشركة العبوات الطبية يوم 5 ديسمبر الحالى بناءً على طلب المساهمين، للنظر فى عزل مجلس الإدارة، وعدم إبراء ذمته واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومساءلتهم قانونياً عن كل المخالفات المنسوبة إليهم والتى تتعلق بطرق إدارة الشركة، وأسفرت عن تكبدها خسائر كبيرة.



وخلال النصف الأول من العام الحالى، تكبدت العبوات الطبية بـ8.338 مليون جنيه خسائر، مقابل 165 ألف جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما بلغت خسائرها فى الربع الثانى فقط 9.3 مليون جنيه، وكان المجلس السابق يستهدف تحقيق ربح 12 مليون جنيه العام الحالى، وإيرادات بقيمة 50 مليون جنيه عبر السوق المحلية، وتنشيط الصادرات.



كان المجلس السابق للعبوات الطبية قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف انعقاد الجمعية العمومية، وأقرت المحكمة عدم قبول الشق المستعجل، وتأجيلها لجلسة 12 ديسمبر، فى حين رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى أخرى من الشركة ضد هيئة الاستثمار والمساهم وائل بباوى، لعدم اختصاصها النوعى.



وتعمل العبوات فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج العبوات الزجاجية للأغراض الطبية والصيدلية، وتأسست فى 2006، وتم طرحها فى البورصة مطلع 2009 بقيمة عادلة 2.40 جنيه، ويبلغ رأسمالها 64 مليون جنيه موزعة على 64 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الذي يتداول حالياً قرب مستويات 1.29 جنيه.