لماذا لا توجد مصر على خريطة مصدرى‎ مكونات السيارات؟

- ضعف الإنتاج الكمى سبب تراجع التكنولوجيا بالصناعات المغذية



شريف عيسى



أجمع عدد من خبراء قطاع السيارات، على أن تواضع ومحدودية صادرات مكونات السيارات أو السيارات الكاملة، يرجع فى الأساس إلى ضعف أداء المبيعات الإجمالية، موضحين أن تطوير الصناعات المغذية مرهون بزيادة الإنتاج الكمى للمصانع.



وقال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الإنتاج الكمى من المصانع يمثل عائقاً أمام تطور صناعة مكونات السيارات، من حيث التكنولوجيا المستخدمة أو حجم الإنتاج.



وأوضح أن الإنتاج التجمعى لإجمالى مصانع السيارات لا يتعدى 900 سيارة شهرياً، ويجب أن يصل الإنتاج الكمى إلى 10 آلاف سيارة شهريًا حتى تتمكن الصناعات المغذية من تحقيق إنتاج كمى قادر على التطور.



وأرجع القاضى السبب الرئيسى فى أداء الصناعات المغذية إلى ضعف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، التى وصفها بالمتواضعة.



وأشار إلى النموذج التونسى فى تطور صناعة المكونات على مدار السنوات العشر الماضية، والتى تمكن أن تحقق صادرات بلغت قيمتها 5 مليارات دولار سنويًا.



وتابع: "بات بإمكان تونس حالياً تصنيع سيارة كاملة بسهولة فى ظل التكنولوجيا المتطورة التي تتمتع بها".



من جانبه، أكد عمرو أبو فريخه، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن استفادة مصر من اتفاقية الميركسور فى تصدير مكونات لدول أمريكا الجنوبية أمر فى غاية الصعوبة.



وأضاف أبو فريخة أن الصعوبة تكمن فى التواضع الذى تتسم به صناعة مكونات السيارات، مقارنة بالتطور التكنولوجى لدول مثل البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى المسافات الجغرافية بين مصر تلك الدول، الأمر الذى يتسبب فى ارتفاع تكلفة الشحن وطول الأمد الزمنى لوصول الشحنات.



وأكد أن المجلس يستهدف التوسع فى تصدير المكونات وقطع الغيار للدول الأفريقية، للاستفادة من المعاهدات الدولية المبرمة بين مصر ودول القارة السمراء.



وعلق كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان ايجيلت للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات سيات والمستورد الجديد لطرازات سكودا، على صعوبة تصدير مصر لسيارات كاملة، قائلاً: "لايمكن لمصر تصدير سيارات لدول الجوار مع انتهاء تصنيعها على الساحة العالمية، إضافة إلى تواضع أنظمة الأمان بها".



ولفت عمرو نصار، المستشار التنفيذى لمشرعات مجموعة صناعة وسائل النقل MCV، إلى أن انتقال حساب الأجزاء المحلية إلى طريقة القيمة المضافة، بدلاً من نسب المكون المحلى ستساعد على تحديد نسب الأجزاء المحلية بالنسبة لمكونات السيارات الإجمالية.



وأشار نصار إلى أن صناعة الأتوبيسات نظراً لارتفاع نسب القيمة المضافة بها، فإنها تتمكن من تصدير اتوبيسات لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية.