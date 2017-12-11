الصحة تعقد اجتماعًا لحل مشكلات تسعير المستحضرات الجديدة.. السبت

وزارة الصحة

أحمد صبرى



قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، إنهم سيعقدون اجتماعاً -السبت المقبل- مع وزارة الصحة متمثلة فى الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، لتعديل القوانين المنظمة لتسعير الأدوية التى سيتم تسجيلها مستقبلاً.



وأضاف العزبي، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي لغرفة الأدوية، واتحاد الغرف التجاربة، اليوم الإثنين، أن الاجتماع سيناقش التوصل لحل لمشكلة تسجيل الأدوية التى مازالت تحت إطار التسجيل، ومر عليها عدة أعوام، إضافة إلى مناقشة المعوقات التى تواجه شركات الأدوية.