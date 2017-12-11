الرقابة المالية تدرس زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم

هيئة الرقابة المالية

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت -اليوم الإثنين- نموذج إفصاح زيادة رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، وجارى فصحه ودراسته.



ومن المقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من 16 مليونًا إلى 50 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34 مليون جنيه، مخصصة لقدامي المساهمين، كلا بحسب نسبته في رأس المال على أن يتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 2.6 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى، مقابل أرباح بقيمة 2.56 مليون جنيه للعام المالى الماضى.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 16 مليون جنيه، موزعاً على 16 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.