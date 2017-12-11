طرح 6 مناقصات عامة بالمدن الجديدة

المجتمعات العمرانية

المال - خاص



تطرح 4 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، 6 مناقصات عامة، خلال الشهر الجارى، بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والشركات المتخصصة.



وأعلن جهاز مدينة قنا الجديدة، عن طرح مناقصتين عامتين على شركات المقاولات الأولى أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات المرافق ( مياه - صرف صحي - ري) للحي السكني الأول ومنطقة النوادي بالمدينة، والثانية أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات المرافق ( مياه - صرف صحي - ري) للحي السكني الثاني والمنطقة (4) بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات يومى 20 ديسمبر و21 ديسمبر وفض المظاريف الفنية يومى 3 و4 يناير.



أما جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة طرح أعمال قطع تباب بالمنطقة الصناعية، على ( + 1.00) من منسوب الأسفلت المحيط بالمنطقة بالمدينة في مناقصة عامة بين شركات المقاولات، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 18 ديسمبر، وجلسة فض المظاريف أول يناير.



وطرح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة مناقصتين، الأولى أعمال تنسيق الموقع شاملاً الري لمنطقة باقي الحي الثاني في مناقصة عامة بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والثانية تأجير 2 ميني باص حمولة 26 راكبًا لنقل العاملين بجهاز المدينة من مراكز ( ديروط - صدفا ) إلى الجهاز والعكس في ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتعقد جلسة الاستفسارات يومى 20 و21 ديسمبر وفض المظاريف الفنية 3 و4 يناير.



وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم (78) بمنطقة الإسكان الاجتماعي 2600 فدان بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات 19 ديسمبر وفض المظاريف الفنية 2 يناير.