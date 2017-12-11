بعد تأجيل 60 عاما.. السيسي وبوتين يوقعا محطة الضبعة

السيسي وبوتين يوقعا محطة الضبعة

عمر سالم:



شهد الرئيسان عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، توقيع العقد النهائى لمشروع المحطة النووية المصرية بالضبعة، بين وزارة الكهرباء وشركة روساتوم الروسية بعد تأجيل لأكثر من 60 عاماً.



وتتكون المحطة النووية بالضبعة من 4 وحدات «مفاعلات» بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل، وستكون السَّعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو ينتمى إلى نوعية المفاعلات «VVER 1200»، ومواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة «مشروع المفاعل النووى 91 و92» ويتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.



ويقام المشروع ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 4800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺼﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎراته ﻟﻨﺤﻮ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، وستقوم روسيا بتمويله على أن تقوم مصر بتسديد تكلفة المشروع من الطاقة المنتجة بعد تشغيله.



ويصل عمر المشروع لنحو 60 عاماً ومن المرتقب تشغيل أول مفاعل نووي مصري بحلول عام 2028.