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عقـــارات
انطلاق ملتقى الأعمال الأول لمعرض عقارات النيل 2017 الأربعاء
الإثنين 11 ديسمبر 2017 03:25 م
عقارات دبى
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عقارات دبى
المال ـ خاص:
تنطلق أولي دورات ملتقي الأعمال الخاص بمعرض عقارات النيل 2017 بفندق جميرا أبراج الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، بحضور ممثلين لكل من حكومة جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة ومجموعة من الخبراء وممثلى الشركات ومجتمع الأعمال بهدف لتبادل الرؤى والخبرات، إضافة الي رسم ملامح مستبقل الاستثمار العقارى فى مصر والوطن العربى.
وينطلق ملتقي الأعمال بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة للحكومة الاتحادية لدولة الامارات و الرئيس التنفيذي لشركة بترول ابو ظبي (ادنوك) و الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، بالاضافة الي لفيف من ممثلي كبري الشركات العقارية و الخبراء و ممثلي مجتمع الاعمال.
قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك المنظمة لمؤتمر و معرض عقارات النيل – ابو ظبي 2017: " يسعي المعرض و ملتقي الاعمال للربط بين المستثمر العربي و الفرص الاستثمارية بالسوق العقاري المصري ، كما يسرنا تنظيم هذا المعرض العقاري المصري في أبوظبي بدعم من الجهات الحكومية المصرية حيث نتوقع اقبالا هائلا من المستثمرين علي سوق العقارات المصري الذي يشهد ازدهارا ملحوظا."
و أوضح الاستاذ شادي أمين، المدير التنفيذي للشركة، "ملتقي اعمال معرض عقارات النيل 2017" سيناقش الوضع الحالي لسوق العقار و اهم الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمر العربي في مصر، بالاضافة الي الترويج السوق العقاري المصري بالخارج."
سيضم المعرض المتخصص لفيفا من اكبرالمطورين العقاري لعرض مجموعة من العقارات الفاخرة والمتنوعة من عقارات سكنية و تجارية، كما سيمثل "معرض عقارات النيل - أبوظبي 2017" منصة متميزة للعارضين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصرو فتح أسواق جديدة بالخارج و تنمية محفظتهم العقارية.
جدير بالذكر أن معرض عقارات النيل 2017، اكبر معرض عقاري مصري تحت شعار"مصر بتقربلك" سينطلق في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في الفترة من 14- 16 ديسمبر 2017، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"؛ بمشاركة كبري شركات التطوير العقاري بمصر، بهدف تبادل الخبرات علي المستوي الإقليمي والدولي وتعزيز القطاع العقاري و فتح اسواق جديدة بالمنطقة العربية
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