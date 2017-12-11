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ثقافة وفنون
بالأسماء.. 100 شخصية عامة تدعم مبادرة 1000 كاتب
الإثنين 11 ديسمبر 2017 03:23 م
مبادرة 1000 كاتب
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مبادرة 1000 كاتب
سلوى عثمان
أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، عن أسماء المجموعة الأولى من الداعمين والمشاركين بالمبادرة، والقائمة تضم 100 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية، وسيدات أعمال.
يأتي ذلك في إطار آليات التنفيذ وأهداف ورؤية المبادرة، خاصة المشاركة المجتمعية، سواء من خلال الإعلام أو السياسة أو المجمتع المدني، ودورها فى دعم المبادرة.
وأوضح محمود حجاج، مؤسس مبادرة 1000 كاتب، أن الداعمين والمشاركين تم التواصل معهم وعرض أجندة المبادرة وتوضيح الأهداف والرؤية ودور اللجان، ومن خلال التواصل تم تقسيم الداعمين على اللجان، على خلفية خبرات كل منهم سواء فى الجانب السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي أو العمل العام (الإعلاميين والصحفيين باللجنة الإعلامية، الحقوقيين وأصحاب الخبرات القانونية باللجنة القانونية) وهكذا.
وأشار حجاج إلى أنهم فى مرحلة الإعداد والتدشين للمبادرة ككل، وللمؤتمر الصحفي بشكل خاص، وسيعقد فى القاهرة فى فبراير 2018.
وأوضح أن عدد الداعمين تخطى 125 داعمًا، سواء شخصيات إعلامية أو سياسية أو حقوقية، ونظرًا لهذا العدد تم تقسيم الداعمين إلى مجموعات كل واحدة 100.
وتهتم المبادرة بحقوق الكتاب سواء ماديًا أو غير ذلك لانتهاك وتجاوزات دور النشر واستغلالها للكتاب، بتأسيس وحدة دعم قانوني لحمايتهم وتوعية الكاتب لحقوقه وواجباته.
وتسعى المبادرة للوصول واستهداف 1000 كاتب من الكتاب المصريين، ومشاركين الدول العربية، وتشكيل لجنة من كبار المثقفين بالتوازي مع لجنة شبابية لاختيار أفضل 100 كاتب كل ستة أشهر لدعمهم إعلامياً، ودخلوهم سوق العمل، بعقد مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة وحلقات نقاشية ومعسكرات بالمحافظات والأقاليم.
وتتمثل المبادرة من مجموعة من اللجان منها اللجنة القانونية، والخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب، تشريع وتفعيل قوانين تتصدى لأي انتهاكات أو تجاوزات يتعرض لها الكتاب سواء من دور النشر أو غير، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبرلمانين، ندوات وموائد مستديرة لتوعية الكتاب ودور النشر بالحقوق والواجبات، واللجنة الاعلامية، ومهمتها دعم الكتاب إعلاميًا، ومواجهة سياسة الاحتكار الإعلامي والثقافي.
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