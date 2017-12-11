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بورصة وشركات
حجز دعوى العبوات الطبية ضد هيئة الاستثمار للحكم
الإثنين 11 ديسمبر 2017 03:23 م
العبوات الطبية
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العبوات الطبية
رجب عزالدين
قالت شركة العبوات الطبية إن دعواها أمام القضاء الإدارى لوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة للاستثمار، قد تم حجزها للحكم بجلسة 12 ديسمبر الجارى.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الأسبوع الماضى، بعدم الاختصاص النوعى فى دعوى مماثلة للشركة ضد الهيئة العامة للاستثمار، ووائل أنور قديس بباوى.
ورفعت الشركة دعوى مستجعلة أمام المحكمة الاقتصادية فى 20 نوفمبر من الشهر الجارى، لوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة للاستثمار، بطلب من وائل قديس، والمحدد انعقادها يوم 5 ديسمبر 2017.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -في وقت سابق- إنه الجمعية العامة العادية المقرر عقدها والمطعون عليها من الشركة ستنظر في عزل مجلس إدارة الشركة.
ويساهم وائل أنور قديس بباوي فى الشركة (15.069%)، ويشعل حسن ميسرة أحمد عشري فاضل منصب رئيس مجلس الإدارة.
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