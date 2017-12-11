العبوات الطبية: نتواصل مع البنك الأهلي لجدولة قرض بـ68.4 مليون جنيه

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة العبوات الطبية إنها كلفت قانونيين بالتواصل مع البنك الأهلى لمعرفة القيمة الصحيحة للقرض وجدولة أصله.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر حول قيام البنك الأهلى المصرى بالسير فى إجراءات استرداد القرض الممنوح للشركة، والبالغ قيمته 68.4 مليون جنيه.



وقالت الشركة إنها سددت 11.5 مليون جنيه من أصل القرض خلال الفترة الماضية ليصبح الرصيد 29.9 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، مشيرة إلى أنها لم تقم باحتساب الفوائد أو العمولات خلال 2016 أو عن الأعوام السابقة.



وقالت العبوات الطبية فى بيان سابق للبورصة إن قرار السير في الإجراءات بموجب عقود رهن وجميع الضمانات المقررة لصالحه، وذلك لاسترداد مستحقاته بعد تعثر الشركة في السداد، مشيرة إلى أن قيمة القرض تبلغ 68.4 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات وجميع الملحقات الأخرى والمضمونة برهن تجاري وعقاري لصالح البنك.



كانت العبوات الطبية، قد أعلنت الشهر الماضي أنها ما زالت مرهونة رهنا رسميا عقاريا وتجاريا لصالح البنك الأهلي ضماناً للقرض الممنوح لها، وأنها لم تقم ببيع أرض المصنع أو جزء منها، وذلك ردا على ما أثير بخصوص بيع جزء من أرض مصنعها لأحد المستثمرين.



وقالت الشركة آنذاك إن ما يتداول فى هذا الشأن غير صحيح، ويهدف للتأثير على السهم وتضليل جمهور المستثمرين والإضرار بصغار المساهمين.