مسرحية سيدنا الوالي الأسبوع المقبل على الحكمة

مسرحية

سلوى عثمان:



تعرض على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى مسرحية "سيدنا الوالي"، يوم 18 ديسمبر.



العرض مأخوذ عن رواية "الواغش" للمؤلف رأفت الدويرى، وكان قد تم تقديمه من قبل في مهرجان ساقية الصاوي الماضي، وحصل علي المركز التاني بالمهرجان.



المسرحية تقدم حالة بين الكوميديا والموسيقي الصوفية، ويناقش العرض فكرة التحدي الذي يواجهه الإنسان بين القانون والتنجيم.



العرض من إخراج مصطفى علي، وبطولة محمد قدرى، منار حمدى، سمير عبد المجيد، إضاءة مصطفى على، موسيقى حسام محمد، الدراما الحركية مصطفى البدرى، أغانى محمد على، تأليف رأفت الدويرى إعداد وإخراج مصطفى على.