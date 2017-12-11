الأهلي كابيتال تؤسس شركة لخدمات التخصيم

الأهلى كابيتال 2

خالد بدر الدين



أعلن خالد بدوى، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة، اليوم الإثنين، أنها تسعى للتوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وستؤسس شركة لتقديم خدمات التخصيم في مصر في النصف الأول من العام المقبل.



وقال خالد بدوي إن المجموعة تؤسس شركة جديدة للتخصيم برأس المال المبدئي لن يقل عن 300 مليون جنيه، وقد يصل إلى 500 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تأسيسها، خلال النصف الأول من 2018.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن المجالات المالية غير المصرفية تشمل التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها، والتخصيم هو معاملة مالية تبيع الشركة فيها ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض، مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها.



وتوقع خالد بدوي أن تزيد أرباح الشركة على 600 مليون جنيه هذا العام من 355 مليونًا في العام الماضى.



وأضاف بدوي، في مقابلة مع "رويترز" -بمقر مكتبه- أن شركته تدرس الاستثمار في مجال التعليم الصناعي، وتأسيس شركات متخصصة في الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات في مصر.



وقال بدوي إن شركته ستتخارج من حصتها الباقية البالغة 4.5 % من أسهم المصرية للمنتجعات السياحية، قبل نهاية العام، بعدما باعات 4.5 % من أسهم المنتجعات السياحية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 58 مليون جنيه.



وتأسست شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، في عام 2008، برأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه (280.6 مليون دولار)، وتملك الأهلي كابيتال حصصا في شركات مدرجة ببورصة مصر، مثل المصرية للمنتجعات السياحية وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك وأبو قير للأسمدة ومصر للأسمنت قنا.