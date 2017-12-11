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رياضة
قرعة سهلة لأرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان.. وصعبة لنابولي
الإثنين 11 ديسمبر 2017 02:55 م
قرعة سهلة لأرسنال
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قرعة سهلة لأرسنال 2
على المصرى:
أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التى أقيمت بمقر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، فى مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة لفرق أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني وصعبة نابولي الإيطالى.
أوقعت القرعة، التى نصت على أنه لا يمكن لأي فريق أن يواجه ناديا من مجموعته في اليوروبا ليج، أو فريقا ينتمي للاتحاد الوطني نفسه، عن مواجهة أرسنال مع أوسترسوند السويسري، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره كوبنهاجن، فيما يصطدم نابولي بلايبزيج، وجاءت متكافئة لبوروسيا دورتموند الألمانى الذى سيواجه أتلانتا الإيطالى، فيما يواجهة أتلتيك بيلباو الإسبانى نظيره سبارتاك موسكو الروسى، وليون الفرنسى مع فياريال الإسبانى، وميلان الإيطالى مع لودوجوريتس البلغارى.
وفى بقية اللقاءات، يلعب نيس مع لوكوموتيف موسكو ،وآيك أثينا مع دينامو كييف، وسيلتيك مع زينيت سان بطرسبرج، وسرفينا مع سسكا موسكو، وريال سوسييداد مع سالزبورج، وبارتيزان مع فيكتوريا بلزن، وستيوا بوخارست مع لاتسيو، وأستانا مع سبورتينج لشبونة، ومارسيليا مع براجا.
وتم تقسيم جميع الفرق إلى مستويين، الأول يضم ميلان وآرسنال وأتلانتا وأتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد وبراجا وسسكا موسكو ودينامو كييف ولاتسيو ولايبزيج ولوكوموتيف موسكو وفيكتوريا بلزن سالزبورج وسبورتنج لشبونة وفياريال وزينيت سان بطرسبرج.
فيما يضم المستوى الثاني، أيك أثينا وأستانا وسيلتيك ورد ستار بلجراد وبوروسيا دورتموند وستيوا بوخارست وكوبنهاجن ولودوجورتس وأوليمبيك ليون وأوليمبيك مارسيليا ونابولي ونيس وأوسترشوند وبارتيزان بلجراد وريال سوسيداد وسبارتاك موسكو.
وستقام مباريات الذهاب يوم 15 فبراير 2018، فيما تقام مواجهات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته.
رياضة
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