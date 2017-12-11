بوتين لـ السيسى: أمامنا مشاريع جيدة كثيرة منها المحطة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عمر سالم



أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن رغبته فى إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفاصيل لقائه مع الرئيس السورى بشار الأسد، بقاعدة حميميم، اليوم الإثنين، مشيدًا بمستوى العلاقات بين روسيا ومصر، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال: "أمامنا الكثير من المشاريع الجيدة، بما فيها مشروع بناء المحطة النووية".



وأوضح بوتين، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، فى مستهل لقائه مع السيسي بالقاهرة: "مستعد لإطلاعكم على الأوضاع فى سوريا بالوقت الراهن، وأنا كنت هناك للتو، وجئت إليكم قادما من سوريا، وأود إطلاعكم على تفاصيل الحديث الذى أجريته مع الرئيس الأسد، واتفاقاتنا مع قيادة تركيا وإيران بشأن الخطوات اللاحقة الخاصة بالتسوية السياسية".



من جانبه، أكد الرئيس عبد التفاح السيسي اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرًا إلى أن مصر كلها ترحب بزيارة الرئيس بوتين.



جدير بالذكر ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻀﺒﻌﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ 4800 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺼﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎراته ﻟﻨﺤﻮ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، وستقوم روسيا بتمويله على أن تقوم مصر بتسديد تكلفة المشروع من الطاقة المنتجة بعد تشغيله.