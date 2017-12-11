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طاقة
تأكيدا للمال.. الكرملين يعلن توقيع أول محطة نووية مصرية اليوم
الإثنين 11 ديسمبر 2017 02:44 م
السيسي بوتين
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السيسي بوتين
عمر سالم
أعلن رئيس مؤسسة "روس أتوم" الروسية ألكسى ليخاتشيف، أن المحطة النووية الجديدة فى مصر ستكون مزودة بأربعة مفاعلات، وأضاف أن أعمال الإنشاء ستنتهى بحلول 2028-2029.
وأشارت الشركة طبقاً لتصريحات نشرتها وكالة "رويترز" إلى أن العقد يشمل أيضا خدمة المحطة لستين عاما.
وأفادت وثيقة مقدمة من الكرملين بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره عبد الفتاح السيسى سيوقعان اتفاقا، اليوم الإثنين، لبدء العمل فى محطة الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووى.
وبدأت بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الذى وصل إلى القاهرة فى وقت سابق اليوم فى زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة ساعات.
وتتناول المباحثات بحث سبل دفع أطر التعاون الثنائى، فى المجالات المختلفة خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفى مجال الطاقة فضلاً عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتى ذلك تأكيداً لما نشرته المال الخميس الماضى بأن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين سيوقعان العقد النهائي لأول مشروع نووي مصري بالضبعة فى 11 ديسمبر.
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