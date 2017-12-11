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اقتصاد وأسواق
شعبة الأدوية تطالب بتعديل مادة الرسوم بقانون التأمين الصحي
الإثنين 11 ديسمبر 2017 02:41 م
الأدوية
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الأدوية
أحمد صبرى
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنهم يطالبون مجلس النواب بتعديل مادة الرسوم على شركات صناعة الأدوية والتوزيع بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وطالب عوف، فى كلمته بمؤتمر صحفي لغرفة الأدوية، اليوم الإثنين، بتخفيص نسبة رسوم مساهمة شركات الأدوية عن 0.5%، معللاً ذلك أن تسعير الأدوية جبرى، وبالتالى لن تتمكن الشركات من رفع الأسعار لمواجهة تلك الضربية الجديدة مما سيسبب خسائر.
وأكد أن تلك المادة تتحيز ضد مصنعي الأدوية حيث لم يفرض القانون رسوم على الشركات الأخرى فى التخصصات غير الدوائية، مطالباً بالتعديل قبل الموافقة عليه فى الجلسة العامة للبرلمان.
مجلس النواب
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