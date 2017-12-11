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عقـــارات
كونسبت للتطوير تسوق 90% من مشروع سيلا بالساحل
الإثنين 11 ديسمبر 2017 02:36 م
الساحل الشمالى
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الساحل الشمالى
المال - خاص
ضخت شركة كونسبت للتطوير العقارى، 20 مليون جنيه فى إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع سيلا بالساحل الشمالى، خلال العام المقبل.
وقال المهندس إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "كونسبت" نفذت البنية التحتية وجزء من خرسانات عمائر المرحلة الأولى من مشروع سيلا بالساحل الشمالى، بقيمة 20 مليون جنيه وتعد خطة العام المقبل.
وأوضح أبو المجد أن الشركة تسلم المرحلة الأولى 2019 والثانية فى 2020، وسوقت 90% من وحدات المرحلتين وطرحت للبيع بعد الحصول على التراخيص.
ويقام مشروع سيلا على مساحة 10 أفدنة بالكيلو 57 بطريق إسكندرية ـ مطروح، ويضم 650 وحدة مصيفية بمساحات تتراوح ما بين 50 و120 مترا مربعا بنسبة بنائية 28%، إلى جانب مجموعة من الخدمات تطور على 3 مراحل باستثمارات 400 مليون جنيه.
وأضاف أن خطة الشركة تضمن التوسع فى عدد من المشروعات العقارية لتنوع محفظة الوحدات التى تسوقها لتشمل السكنى والسياحى والتجارى، وتبحث عن الفرص المناسبة فى عدد من المدن الجديدة على ألا تقل مساحتها عن 5 أفدنة.
وتأسست شركة كونسبت قبل عام لتطوير المشروع، ويمتلك أصحابها شركة فرانكو تك للأعمال الهندسية، وهى متخصصة فى أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء، ونفذت بنية تحتية بعدد من المشروعات لصالح مجموعة من الشركات الكبرى.
وأكد أبو المجد أن الشركة تشارك فى 4 معارض عقارية، خلال الشهرين الماضى والجارى، وتشمل معرضى رافال فى محافظة أسيوط ونادى البترول فى العامرية إلى جانب معرضى أبوظبى والشارقة بدولة الإمارات المتحدة.
وشاركت كونسبت فى 7 معارض منذ بداية العام، منها 3 معارض خارجية شملت معرضى سيتى سكيب قطر مارس الماضى، وإيجى فيو قطر أبريل الماضى، ومعرض النخبة فى الكويت، كما شاركت فى معارض الأهرام وعمار يا مصر ومعرضى رافال للبترول بالقاهرة الجديدة.
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