البرلمان: التضارب بين الوزارات يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية

ياسمين فواز



قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تضاربًا واضحًا بين الوزارات المختلفة مما يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، مشيرا إلى أنه كانت هناك توقيتات مُلزمة لإنشاء هذا المركز وتواجد تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.



وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين تم تهميشه عن عمد رغم أنه هو جوهر القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الآفة الكبرى التى يُعانى منها المستثمرون فى مصر هى الإدارية المُعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية.



وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك تهميشًا متعمدًا لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستدعى وزيرة الاستثمار باعتبارها المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.



وأكد الشريف أن هناك ربطًا واضحًا بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين، مضيفا "هناك غياب تام للتنسيق بين الجهات، كما أن هناك تنازعًا فى الاختصاصات وتضاربًا واضحًا يؤثر على مناخ الاستثمار".



كانت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب وافقت في اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام ٢٠١٥.



كما وافقت اللجنة أيضا خلال اجتماعها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.