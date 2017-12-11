ساندستورم تدرس عروض رجال أعمال لطرح طرازاتها

ساندستورم أوتو الإماراتية

أحمد عوض



كشف كريم صلاح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة ساندستورم أوتو الإماراتية، عن تلقي شركته عدداً من العروض المقدمة من قبل رجال أعمال، للحصول على أحقية استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة الإماراتية داخل مصر.



وأكد صلاح، في تصريحات لـ"المال"، أن خطط "ساندستورم" ترتكز علي وضع مصر كمحور إستراتيجي لتصدير سيارات ساندستورم لمختلف الدول العربية والأفريقية، أبرزها "المغرب والأردن واليمن والسعودية ولبنان ودول غرب أفريقيا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تجري مع الشركات، تتضمن إمكانية تجميع سيارات ساندستورم في مصر خلال 2019.



وأضاف أن شركته تخطط لبدء تصدير أولي طرازاتها للسوق المصرية من فئات السيارات الرياضية المتعددة الأستخدامات suv والبيك - أب، خلال النصف الأول من 2018، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية بمصنع ساند ستورم بأبوظبي تبلغ 5 آلاف سيارة سنويًا.



وتابع أن خطط تجميع سيارات ساندستورم تعتمد على استيراد المكونات من دول اليابان، وكوريا والإمارات ومصر، كاشفاً عن المكونات التي يتم استيرادها من شركات الصناعات المغية المحلية، تتضمن البطاريات والزجاج والضفاير الكهربائية والأكسات والردياتير والدهانات والتكييف والفرش الخاص بالسيارة.



ولفت إلى أن شركته تعتزم رفع نسبة المكون المحلي لطرازاتها، وإحلال المكونات المستوردة من الدول العربية بدلاً من المكونات الأجنبية بحلول 2020، متوقعًا تدشين خط إنتاج لتجميع العلامة ساند ستورم بمصر بنهاية 2019، إضافة إلى زيادة المكونات المصرية للسيارة بالتزامن مع تجميعها محليًا.