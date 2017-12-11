شعبة الصيدليات: قرارات وزير الصحة تشوه القطاع

أحمد عماد وزير الصحة

أحمد صبرى



قال محمود عبدالمقصود رئيس مجلس إدارة شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن أى قرار خاطئ لوزير الصحة بخصوص الدواء يتحمله فى المقام الأول الصيادلة، لأنهم فى مجال المواجهة مع الجمهور.



وأكد فى كلمته بمؤتمر صحفي عقدته غرفة صناعة الدواء أن قرارات وزير الصحة تشبه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وذلك فى سلبياتها فى مجال الدواء وإثارتها للمشاكل، مضيفا أنه يستحق لقب ترامب العرب لما سبب لمهنة الصيدلة من تخريب.



وأشار إلى إمكانية أن يكون إصدار قانون التأمين الصحى فرصة لاعادة إصلاح المنظومة الدوائية والتشوهات فى أسعار الدواء فى مصر والتى زادت بشكل كبيرة فى الفترات الأخيرة.













