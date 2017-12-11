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بنـــوك
8 مليارات جنيه حجم التمويل متناهي الصغر بمصر
الإثنين 11 ديسمبر 2017 02:18 م
صندوق البنك الأهلى
أخر الأخبار
صندوق البنك الأهلى
أحمد الدسوقى وسيد بدر
قدر أحمد حسين المدير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، حجم التمويل متناهى الصغر بنحو 8 مليارات جنيه.
وقال حسين خلال كلمته بالملتقى التمويل الاسلامى، إن 50% من هذه التمويلات تم تمويلها من قبل البنوك والبقية من الجمعيات والشركات، مؤكدا أن هذه التمويلات ستتضاعف خلال السنوات المقبلة.
ولفت الى أن 5 بنوك هى: الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان والتعمير ضخت حتى الآن 3 مليارات جنيه فى مشروعك حتى الآن.
البنك الأهلى المصرى
التمويل متناهي الصغر
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