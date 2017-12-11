8 مليارات جنيه حجم التمويل متناهي الصغر بمصر

صندوق البنك الأهلى

أحمد الدسوقى وسيد بدر



قدر أحمد حسين المدير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، حجم التمويل متناهى الصغر بنحو 8 مليارات جنيه.



وقال حسين خلال كلمته بالملتقى التمويل الاسلامى، إن 50% من هذه التمويلات تم تمويلها من قبل البنوك والبقية من الجمعيات والشركات، مؤكدا أن هذه التمويلات ستتضاعف خلال السنوات المقبلة.



ولفت الى أن 5 بنوك هى: الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان والتعمير ضخت حتى الآن 3 مليارات جنيه فى مشروعك حتى الآن.



