الصيادلة توقع بروتوكولًا مع الجزائر لتبادل الخبرات

نقيب الصيادلة

أحمد صبرى



وقع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد شنة بصفته الأمين العام للمؤسسة الجزائرية لرجال الأعمال والاستثمار الاجتماعي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الجمهورية المؤسسة الجزائرية، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عبيد الأمين العام لنقابة الصيادلة والدكتور مصطفى الوكيل وكيل التخطيط والتنسيق الخارجى بالنقابة.



وتضمن البروتوكول عدة نقاط وهى السعي لإبرام اتفاقية معاملة بالمثل بين كلا البلدين وفقا لنصوص القانون المصري بإنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 ويتاح بموجب نصوصها للصيادلة المصريين العمل بالجزائر ومزاولة المهنة وتتم المعاملة بالمثل للصيادلة الجزائريين بفي مصر مثل نظرائهم المصريين في مزاولة المهنة.



كما شمل البروتوكول أن يتم فتح مجالات عمل للصيادلة المصريين بالجزائر من خلال عقود تكون نقابة الصيادلة طرفا ثالثا بها، والعمل على تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع الدواء ويتم إعداد برامج تدريبية وعلمية وتنظيم زيارات للمصانع وشركات الأدوية علي أن يتم التنسيق من خلال نقابة الصيادلة بالبلدين واتحاد الصيادلة العرب.



وشمل أيضاً الاتفاق على دعوة رجال الأعمال الجزائريين للاستثمار في مصر وعمل جمعيات لرجال الأعمال المصريين والجزائريين في شتى المجالات بدءا بقطاع الدواء، والعمل على توحيد إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات الدوائية في كلا البلدين، وإنشاء سوق مصرية جزائرية مشتركة في القطاع.