الشراع للوساطة تتقدم للويدز الإنجليزية بطلب الأيزو

محمد حمزة - الشراع

مروة عبد النبى



تتقدم شركة الشراع للوساطة التأمينية لهيئة اللويدز الإنجليزية، لطلب شهادة الأيزو 9001..2015 - نظام جديد يعمل على دراسة المخاطر بالشركة، وتقييمها ومعرفة مستوى أدائها وقدرتها على التطوير.



وقال محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة "الشراع" للوساطة التأمينية، إن شركته تستعد لتجهيز كافة الأوراق الخاصة برغبة حصولها على شهادة الأيزو الجديدة بدءًا من يناير المقبل.



وأضاف أن جاهزية الأوراق الرسمية الخاصة باللويدز ستقدم مرفقة بطلب للأخيرة فى سبتمبر المقبل، لتتمكن الجهة المانحة للشهادة من عمل المراجعات اللازمة وتقييم نشاط الجودة ومستوى التدريب الداخلى بالشركة، والنظام الوثائقى التى تتطلبها الموافقات الجديدة لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية بذلك.



وأشار حمزة إلى أن شركته لديها شهادة الأيزو ISO " 9001-2008 منذ 4 سنوات، وستنتهى أغسطس المقبل، وهى شهادة مكنت الشركة خلال الـ7 سنوات الماضية من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية لنظام الإدارة علاوة على قدرة الشركة الفائقة فى تحقيق كافة سياستها أهداف وقواعد العمل، وكافة المهمات الموكلة إليها بضوابط صارمة ونتائج جيدة.



وأوضح حمزة أن شركته حققت أقساط تأمينية بلغت 120 مليون جنيه، حتى نهاية ديسمبر الماضى، رافضًا ذكر أى تفاصيل تخص أقساط العام الجارى أو نسب النمو.



ولفت حمزة إلى أن رأسمال شركته الحالى يبلغ 3 ملايين جنيه، وهو الأعلى بين شركات الوساطة كافة فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية المقبلة ستحدد ما إذا كان رأس المال سيشهد ارتفاع أم لا، إضافة إلى قيمة ذلك الارتفاع.