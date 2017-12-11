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سيـــاســة
السادات: أتوقع الإعلان عن عودة السياحة الروسية بعد زيارة بوتين
الإثنين 11 ديسمبر 2017 01:51 م
محمد أنور السادات
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محمد أنور السادات
إيمان عوف
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه من المتوقع التوصل إلى قرار بعودة السياحة الروسية إلى مصر خلال زيارة الرئيس بوتين الحالية لمصر، خاصة ونحن على مشارف كأس العالم روسيا 2018 ويعد اسئناف الرحلات السياحة من وإلى مصر أمرا ذا أهمية للجانبين المصرى والروسى.
وأوضح السادات أن الانفراجة فى ملف عودة الحركة الجوية والأفواج السياحية الروسية لمصر تؤكدها كل الدلائل والتصريحات الصادرة فى مصر وروسيا بهذا الشأن فضلا عن أن التوصيات التى أبداها الجانب الروسى فيما يخص البروتوكول الأمنى لتأمين المطارات كمطلب أساسي لرفع الحظر اتخذتها الحكومة المصرية محمل الجد وطبقتها فى كافة مطاراتها بالإضافة إلى استضافة الوفود الأمنية من عدة دول لابداء آرائهم وكانت محل إشادة من الجميع.
وأشار السادات إلى أهمية زيارة بوتين لمصر فى ظل الأوضاع التى تشهدها المنطقة العربية، خاصة أن الموقفين المصرى والروسى يتشابهان فى نظرتهما وتقديرهما للأوضاع فضلا عن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة وعلى رأسها توقيع الاتفاق على أول مفاعل نووى للاستخدام السلمى للطاقة.
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