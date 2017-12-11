تأكيدًا للمال.. كريم تطلق برنامجًا لشراء السيارات مع ثروة كابيتال

شركة كريم لطلب السيارات

المال – خاص



أطلقت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول برنامجا لشراء وتملك السيارات للكباتن بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال.



وكانت " المال " قد انفردت أمس بالكشف عن عقد اتفاقية تعاون بين ثروة كابيتال وكريم تقوم الأولى بمقتضاها بتمويل عمليات شراء السيارات للسائقين.



وسيعمل البرنامج الذى يأتى تحت عنوان: "عربيتك.. مشروعك"، على تسهيل امتلاك كباتن كريم السيارات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها عند شراء سيارة جديدة وهو ما يضطرهم في أغلب الأحوال لاقتسام الإيراد الناتج من السيارة مع مالكها أو الجهة المقدمة لها، كما يتيح للسائقين سداد أقساط السيارة التي يقومون بشرائها عبر التطبيق.



وقال محمد الأنصارى المدير التنفيذى للأسطول بشركة كريم: "إننا في كريم نساهم في خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة في كل الأسواق التي نعمل بها، وفي نفس الوقت تدرك كريم التحديات المتنوعة التي تواجه الكباتن، ونواصل تخصيص المزيد من الموارد لتطوير برامج مبتكرة تساعدهم على تخطي تلك التحديات بأسلوب عملي. وباعتبارنا من أكبر مقدمي خدمات النقل للمواطنين في السوق المصرية، فإننا نسعى لضمان استفادة كباتن كريم من البرامج الرامية لتحسين دخولهم، مع رفع قدرتهم على زيادة إيراداتهم. ويتيح برنامج كريم "عربيتك...مشروعك" للكباتن فرصة شراء سيارة جديدة بما يجعل عملهم أكثر جدوى."



ووفقا لكريم فإن 23% من سائقيها من موظفي القطاع الخاص، و12% يعملون في الحكومة، بينما يعمل 29% منهم ككابتن في كريم فقط دون أي جهة أخرى وتبلغ نسبة الكباتن الحرة في الشركة 20%.



وأضاف حازم موسى – المدير التنفيذى لشركة ثروة كابيتال-: "إنّ تعاوننا مع كريم يخلق فرصة امتلاك سيارة جديدة لكل كباتن كريم الحاليين والجدد. اننا فى ثروة كابيتال ندرك أهمية تصميم حلول مالية مبتكرة لتلائم احتياجات العميل، ومن هنا جاء برنامج "عربيتك..مشروعك" الذى صمم خصيصا ليلائم احتياجات كباتن كريم حيث يخلق الفرصة لكل كابتن من الاستفادة من دخله بصورة كاملة مع سداد أقساط السيارة عن طريق تطبيق كريم.



وتابع: يقدم "عربيتك..مشروعك" حلولا تساعد كباتن كريم على مواجهة التحديات التى تقابلهم وتخلق فرص عمل جديدة مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة ويدعم النمو الاقتصادى فى السوق المصرى".