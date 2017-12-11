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استثمار
جدول أعمال وزيرة الاقتصاد السويسرية بمصر
الإثنين 11 ديسمبر 2017 01:23 م
سويسرا
أخر الأخبار
سويسرا
هاجر عمران وسمر السيد
تستعد وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، ماري جابرييل إنايشن فلايش، لزيارة القاهرة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري لإطلاق إستراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017-2020 مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
ووفق بيان عن السفارة اليوم، تأتي زيارة إنايشن فلايش التي تستغرق يومين إلى القاهرة في إطار شراكة سويسرا الطويلة الأمد مع مصر، مشيرا إلى أن سويسرا تمول مشاريع تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في 3 مجالات، هما: العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية، وتدار المشاريع وتنفذ من خلال مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا وتنفذ على الصعيد الوطني، وتبلغ الميزانية الإجمالية المتوقعة لاستراتيجية التعاون لفترة 2017-2020 لمصر 86 مليون فرنك سويسري.
وأثناء وجود الوزيرة في القاهرة، ستقوم إنايشن فلايش بزيارة مشروعين تنمويين لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، الأول هو المركز القومي لخدمات نقل الدم الذي أنشئ في القاهرة من خلال المشروع المصري السويسري لتطوير خدمات نقل الدم في مصر، والمشروع الثاني هو جامعة بدر التي حصلت على 10 ملايين دولار كتمويل من صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة.
قال بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر ان بلاده اهتمت بمد مشاريع التعاون الدولي في مصر لمدة أربع سنوات أخرى، من 2017 إلى 2020، وهو ما يدل على التزامها ودعمها المستمر لأبعاد مختلفة من أجندة الإصلاح على النحو المبين في رؤية مصر2030.
تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لسويسرا فى أفريقيا ورابع أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2016. وبلغت استثمارات القطاع الخاص السويسري في مصر 1.8 مليار فرنك سويسري في عام 2015.
وقد شغلت الوزيرة ماري جابرييل انايشن فلايش منصب رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ورئيسة ادارة الشؤون الاقتصادية الخارجية منذ 1 أبريل 2011. تركز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على تمويل البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة، و الدعم الاقتصادي الكلى خلال الفترة من 2017-2020
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