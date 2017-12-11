المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس 66

المال- خاص:



سجلت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" قفزة في إيراداتها المجمعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتسجل ارتفاعا 106.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 291.6 مليون جنيه.



وأرجعت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة "إيجيترانس" نمو الإيرادات إلى مواصلة الشركة أدائها بأنشطتها التقليدية كجزء من إستراتيجيتها للتركيز على تحسين الأداء في قطاعات الأعمال الرئيسية، وذلك لمواجهة التباطؤ المتوقع في مشاركتها بالمشروعات العملاقة خلال الربع الثالث من 2017، نتيجة استكمالها للأعمال الموكلة إليها بتلك المشروعات التي بدأت في 2016 طبقاً للجداول الموضوعة.



وسجلت الأنشطة والأعمال التقليدية للشركة، نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في ظل زيادة عمليات الشحن الجوي والبحري بنسبة 16% و 19% على التوالي، مقارنة بلفترة المماثلة من العام الماضي.



وأشارت عبير لهيطة إلى اقتران النمو الكبير في إيرادات النشاط، بتحسن ملحوظ في معدل التكاليف- الإيرادات ليسجل 56% في الشهور التسعة الأولى من 2017 مقابل 66.6% للفترة نفسها من 2016 .



وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 بمعدل 4 أضعاف تقريباً، مقارنة بالفترة المقابلة للعام الماضي، ليصل إلى 81.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 21.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة العام الماضي.



و بلغ هامش صافي الربح 28% مقارنة بهامش صافي ربح 15.3% خلال الفترة ذاتها من 2016، على الرغم من تحمل الشركة لضرائب أعلى خلال هذه الفترة مع عدم وجود أي إيرادات استثمارية، مقارنة بـ 0.7 مليون جنيه تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وفي بيان صدر عن الشركة اليوم الإثنين, قالت عبير لهيطة إن "إيجيترانس" واصلت التركيز على قطاعات الأعمال التي تتمتع بهوامش ومعدلات أرباح مرتفعة، مع تطبيق خطة لتقليل التكاليف التشغيلية في كل قطاعات الأعمال، وهو ما انعكس بوضوح على النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من 2017 .



وأشار البيان إلى مواصلة "إيجيترانس" تنفيذ عقد الخدمات الذي سبق لها توقيعه خلال الربع الأول من 2017 مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي تقوم الشركة بمقتضاه بنقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد التابع لها، و تمتد أعمال هذا العقد حتى النصف الثاني من 2018.



وبدأت "إيجيترانس" التشغيل التجريبى لمشروع النقل البري الذي أطلقته مؤخراً من خلال 5 شاحنات لنقل الحاويات كنواة لأسطول نقل برى متخصص، وهو ما يُعد قيمة مضافة لربحية الشركة، مع وجود إمكانيات للتوسع في هذا المشروع مستقبلاً"، بحسب البيان.