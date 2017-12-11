البلتاجى: 200 جمعية متناهية الصغر تقدم خدمات التمويل الإسلامى

محمد البلتاجى

أحمد الدسوقى وسيد بدر



قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل متناهى الصغر، إن سوق التمويل متناهى الصغر تضم 800 جمعية، منها 200 تقدم خدمات تمويلية وفقًا للشريعة الإسلامية.



وأشار البلتاجي، على هامش ملتقى التمويل الإسلامى الذى تنظمه الجمعية، اليوم الإثنين، إلى أنه لم يتم حصر التمويلات التى تقدمها هذه الجمعيات حتى الآن، متوقعاً انضمام جمعيات جديدة لتقديم التمويل الإسلامى خلال الفترة المقبلة.



فى سياق متصل، قال إن البنك المركزى سيعقد اجتماعاً مع البنوك الإسلامية التى لديها رخص إسلامية لمناقشة قانون البنوك الجديد، والاتفاق على وضع الصيرفة الإسلامية فى القانون.



وأكد أن الجمعية تقدمت بعدد من البنود المقترحة للبنوك المركزى، لإضافتها فى فصل خاص بالصيرفة الإسلامية فى قانونه الجديد، مشيرًا إلى أن أبرز البنود تتمثل فى مراكز مالية مستقلة للفروع الإسلامية، وهيئة شرعية بالبنك، علاوة على ضرورة وجود إدارة مستقلة للإشرف على الفروع الإسلامية فى مصر.