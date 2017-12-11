631.5 مليون جنيه توزيعات للخزانة العامة من القابضة للتأمين

اشرف الشرقاوى

المال - خاص



اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.



واستهلت الجمعية أعمالها باستعراض الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، والتى أظهرت زيادة صافى الربح المحقق للشركة القابضة بصورة مستقلة إلى 926.175 مليون جنيه، بمعدل نمو 24%، وارتفاع إجمالى الإيرادات لتبلغ 1.138 مليار جنيه، بزيادة 25% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.



وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تحقيق طفرة فى صافى الربح بنسبة 66.7%، ليبلغ 2.636 مليار جنيه، وبلغت قيمة إيرادات النشاط 13.890 مليار جنيه بمعدل نمو 31.7% عن العام المالى 2015/2016.



وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين مبلغ 10.393 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 30.687 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 15%.



كان قرار زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين الدور الرئيسى فى تحسين مؤشر الملاءة المالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وعززت مؤسسة A.M Best التصنيف الائتمانى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة، وحصلت كلا الشركتين على تصنيف قوة مالية B++ وتصنيف ائتمانى bbb مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.



وفيما يخص الاستثمارات الجديدة للشركة القابضة، أسست شركة مصر القابضة للتأمين شركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، وشركة "مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه فى إطار المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وساهمت فى تأسيس شركة "بي إم" للتأجير التمويلى، بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.



وفى إطار سياسة وزارة قطاع الأعمال العام تجاه دعم موارد الموازنة العامة للدولة، وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة، والبالغة 797 مليون جنيه، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، وأنه فى حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالى 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أى توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 631.552 مليون جنيه، بنسبة زيادة 9% عن العام المالى 2015/2016.



من جانبه، أشاد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بالنتائج التى حققتها الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، موجهًا الشكر لمجالس الإدارات والعاملين على مجهوداتهم، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المالى الحالى 2017/2018.