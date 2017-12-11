إدراج مدينة نصر للإسكان ضمن قائمة شهادات الإيداع الدولية

شركة مدينة نصر للإسكان

رجب عزالدين



وافقت لجنة شهادات الإيداع بالبورصة المصرية، على إدراج الشركة ضمن قائمة المسموح لهم بتحويل (لإصدار أوإلغاء) شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية.



ووافقت اللجنة على طريقة الإصدار المبدئي بقيام بعض المساهمين بتحويل جزء من حصتهم المملوكة لهم إلى شهادات إيداع أجنبية، بإجراء عمليات إصدار مبدئي لكمية (1500000) سهم من أسهم الشركة (فقط مليون ونصف المليون سهم فقط لا غير)، بما يعادل 375000 شهادة إيداع (فقط ثلاثمائة خمسة وسبعون ألف شهادة إيداع لا غير)، بنسبة 0.15% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.



ومن المقرر أن يتم ذلك عن طريق إدارة شهادات الإيداع لتحقيق قيام بنك الإيداع الدولي بإصدار شهادات إيداع لبدء تداولها في الأسواق الدولية، طبقًا للبيان المقدم من الشركة، وحدد اللجنة نسبة التحويل 4 أسهم محلى مقابل شهادة واحدة إيداع أجنبية.



وتشمل قائمة الشركات المدرجة فى قائمة شهادات الإيداع الدولية 14 شركة، هم: أورسكوم للاتصالات والبنك التجارى الدولى، عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

