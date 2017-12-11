EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
إخطار أبو قير للأسمدة بدعوى تحكيم دولى ضدها
الإثنين 11 ديسمبر 2017 12:28 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة: تأكدنا من إخطار بلتون بتصويب القيمة العادلة قبل نشرها
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
رجب عزالدين
قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تلقت إخطارًا من مركز مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بدعوى مرفوعة ضدها من تحالف تحالف شركة باماج – سامكريت.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن الدعوى تحمل رقم 1215/2017 وتختص بمشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى المملوكها لها بالإسكندرية تحت الإنشاء ولم يتم تحديد جلسة بعد لنظر الدعوى.
وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتوشك الشركة على الانتهاء من المشروع وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 96% من عمليات التنفيذ المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للواحد.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا