إخطار أبو قير للأسمدة بدعوى تحكيم دولى ضدها

شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

رجب عزالدين



قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنها تلقت إخطارًا من مركز مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بدعوى مرفوعة ضدها من تحالف تحالف شركة باماج – سامكريت.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن الدعوى تحمل رقم 1215/2017 وتختص بمشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى المملوكها لها بالإسكندرية تحت الإنشاء ولم يتم تحديد جلسة بعد لنظر الدعوى.



وتبلغ تكلفة المشروع 225 مليون جنيه بتمويل قدره 144 مليون جنيه، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وتوشك الشركة على الانتهاء من المشروع وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 96% من عمليات التنفيذ المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة.



ويبلغ رأس المال المصدر لشركة أبوقير للأسمدة 1.89 مليار جنيه، موزعاً على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للواحد.