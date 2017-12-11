إستراتيجية للتعاون المصرى السويسرى حتى 2020

سحر نصر 787

سمر السيد وهاجر عمران:



قالت السفارة السويسرية، بالقاهرة فى بيان صحفى اليوم، إن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ماري جابرييل أنايشن فلايش، ستصل القاهرة اليوم، فى زيارة تستمر يومين، لإطلاق إستراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017- 2020 مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي .



وأضاف البيان أن زيارة أنايشن فلايش تأتى في إطار شراكة سويسرا الطويلة الأمد مع مصر، و تمول سويسرا مشروعات تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في ثلاثة مجالات هى : العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل و المستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية، تدار المشروعات وتنفذ من خلال مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، وتنفذ على الصعيد الوطني، تبلغ الميزانية الإجمالية المتوقعة لإستراتيجية التعاون لفترة 2017-2020 لمصر 86 مليون فرنك سويسري.



و ستقوم أنايشن فلايش بزيارة مشروعين تنمويين لأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وهما الأول : المركز القومي لخدمات نقل الدم الذي أنشئ في القاهرة من خلال المشروع المصري السويسري، لتطوير خدمات نقل الدم في مصر و الثاني : جامعة بدر التي حصلت على 10 ملايين دولار كتمويل من صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة، و توفر الجامعة تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة للسوق المصرية.



وقال بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر إن إقرار سويسرا بمد مشروعات التعاون الدولي في مصر لمدة أربع سنوات أخرى، من 2017 إلى 2020، يدل على التزامها ودعمها المستمر لأبعاد مختلفة من أجندة الإصلاح على النحو المبين في رؤية مصر2030.



و تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لسويسرا فى أفريقيا ورابع أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2016، و استثمارات القطاع الخاص السويسري في مصر 1.8 مليار فرنك سويسري في عام 2015.



وقد شغلت ماري جابرييل أنايشن فلايش، منصب رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، ورئيسة إدارة الشئون الاقتصادية الخارجية منذ 1 أبريل 2011 ، و تركز أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية على المجالات التالية بمصر لفترة 2017-2020: تمويل البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة، و الدعم الاقتصادي الكلى.