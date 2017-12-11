رئيس جهاز الشروق: تطوير مناطق سكنية بالحيين الثاني والثامن

مدينة الشروق

المال ـ خاص:



صرح المهندس شريف مجدي حسين، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تجرى حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق والمربعات السكنية بالحيين الثانى والثامن بالمدينة، بتكلفة إجمالية حوالى 30 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ اعمال تنسيق للموقع العام بعناصر جمالية مختلفة، وتنفيذ ساحات انتظار، ولافتات إرشادية وتوسعة للطرق الداخلية، وتنفيذ برجولات ومقاعد ومسطحات خضراء، وذلك فى إطار خطة المدينة للارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى، خاصة فى مناطق محدودى الدخل.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوقين تجاريتين بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لخدمة سكان المشروع، وتوفير جميع الأنشطة المطلوبة، وتشجيع البيئة الاستثمارية بالمدينة.



وقال حسين إن السوق الأولى بمنطقة الإسكان الاجتماعي (145 عمارة)، تقع على مساحة 375 م2، وبها 14 محلاً بأنشطة مختلفة، بمساحات 9 – 18 م2، بينما تقع السوق الثانية، بمنطقة الإسكان الاجتماعي (12 عمارة)، على مساحة 375 م2، وبها 6 محال بأنشطة (سوبر ماركت بمساحة 30 م2 – محل خضري 30 م2 – مطعم 30 م2 – صالون حلاقة 15 م2 – كافيتريا 28 م2 – صيدلية 35 م2)، مشيراً إلى أنه يجري طرح تلك المحال.