إلكتريك والمصرية يوقعان عقدا لتوصيل ‎120 ميجاوات‎

شركة جنرال إلكتريك

المال ـ خاص:



أعلنت شركة جنرال إلكتريك، (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: GE)، اليوم عن توقيع عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوسعة محطة محولات جبل الزيت المعزولة بالغاز جهد 22/220 كيلوفولت (Gas Insulated Switchgear)، وذلك لتوصيل 120 ميجاوات من الطاقة للشبكة القومية للكهرباء بنهاية عام 2018.



وتعتمد محطة محولات جبل الزيت على محفظة حلول جنرال إلكتريك للشبكات تحت جنرال إلكتريك للطاقة، والتي تشمل المفاتيح الكهربائية المعزولة باستخدام الغاز، بالإضافة إلى أنظمة التيار الكهربائي الخفيف والمتوسط، وأنظمة التحكم والحماية، والخدمات المساعدة. كما ستوفر جنرال إلكتريك أيضًا الإدارة المحلية للمشروع، والهندسة، والتصميم، والتصنيع، وإنشاء محولات الطاقة، وإدارة الموقع، وخدمات الاختبار والإعداد للتشغيل على أساس الإنجاز المتكامل للمشروع (تسليم مفتاح).



وتعليقًا على المشروع،جمال عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، "يعتبر هذا المشروع انعكاسًا مباشرًا لجهودنا للتحديث المستمر للشبكة القومية لكهرباء مصر، ومن ثم توفير زيادة في إمداد الطاقة ودعم التنوع الذي تسعى إليه البلاد في مصادر الطاقة. ولقد كانت جنرال إلكتريك دائمًا شريكًا ملتزمًا بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء. ونحن فخورون بشراكاتنا والنتائج الملموسة التي تحققها في قطاع الطاقة."



تعتبر محطة محولات جبل الزيت هي نقطة الاتصال الأساسية بين مزرعة جبل الزيت للرياح، والتي تعتبر واحدة من أكبر المزارع في المنطقة، والشبكة القومية للكهرباء. وقد تم إعداد المحطة للتشغيل لأول مرة في عام 2014 من قبل جنرال إلكتريك، وسيكون هذا المشروع الإضافة الثانية للمحطة المحولات. وبعد استكمال هذه التوسعة ، ستصل السعة الكاملة للمحطة إلى 540 ميجاوات، ومع وجود خطط لإضافة 40 ميجاوات أخرى في المستقبل القريب.



ومن جانبه، قال محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمشروع حلول شبكات الكهرباء لجنرال إلكتريك للطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، "تعتبر مزرعة جبل الزيت واحدة من أكبر المزارع في كافة أنحاء المنطقة مما يؤكد على أهمية هذا المشروع لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجنرال إلكتريك. ومع التوسع في مزرعة الرياح، سيستمر عملنا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجراء التوسعات مع ضمان أقل خسارة في الطاقة المتحولة. وسنظل ملتزمون بجلب التقنيات المتقدمة إلى مصر لتحسين فعالية قطاع الكهرباء."



إن الاتفاقية الحالية تعكس دور جنرال إلكتريك التاريخي في تحديث قطاع الطاقة في مصر وتزويده بأحدث الحلول للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لتوليد الكهرباء ونقلها. واليوم، يوجد أكثر من 150 توربينًا للغاز والبخار لجنرال إلكتريك على مستوى البلاد، مما يساعد على توليد أكثر من 15.5 جيجاوات من الكهرباء، والتي تكفي لتزويد أكثر من 15 مليون منزل في كافة أنحاء مصر بالكهرباء.