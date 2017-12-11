مبادرة الداخلية وحديد المصريين تعيد تأهيل دار الجمالية للأيتام

حديد المصريين



المال - خاص



أعلنت مبادرة حديد المصريين ووزارة الداخلية لإعادة تأهيل دور رعاية الايتام وأطفال الشوارع والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة عن إختيارها لدار الجمالية لرعاية الايتام بمنطقة "الدراسة" لتكون المحطة الثانية بالمبادرة بعد دار أقدار التى تم تسليمها فى نهاية سبتمبر الماضى.



وبدأت منذ صباح اليوم أعمال التجديدات وإعادة التاهيل للمبنى التابع لدار الجمالية لرعاية الايتام وهو مهجور منذ عدة سنوات بسبب صدور قرار إزالة بشأنه وسيقوم مكتب هندسى متخصص و شركة مقاولات بتولى مهام إعادة التاهيل ورفع كفاءة المبنى حتى يتم إستغلاله من جديد لإستضافة 100 طفل يتيم وسيشمل المبنى المكون من دور أرضى وطابقين أماكن للمبيت وأماكن للترفيه وأماكن للطعام وأماكن لإستذكار الدروس.



الجدير بالذكر أن مجموعة حديد المصريين و جمعية أمان الخير برعاية وزارة الداخلية قد أطلقوا مبادرة فى شهر يوليو الماضى لإعادة تأهيل دور الايتام وأطفال الشوارع والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وإنتهت خلال شهرين من تأهيل دار أقدار لذوى القدرات الخاصة و تم الاعلان بأن المبادرة ستجوب محافظات الجمهورية وغير مقتصرة على القاهرة فقط.