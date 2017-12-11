EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
مبادرة الداخلية وحديد المصريين تعيد تأهيل دار الجمالية للأيتام
الإثنين 11 ديسمبر 2017 11:47 ص
حديد المصريين
أخر الأخبار
حديد المصريين
المال - خاص
أعلنت مبادرة حديد المصريين ووزارة الداخلية لإعادة تأهيل دور رعاية الايتام وأطفال الشوارع والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة عن إختيارها لدار الجمالية لرعاية الايتام بمنطقة "الدراسة" لتكون المحطة الثانية بالمبادرة بعد دار أقدار التى تم تسليمها فى نهاية سبتمبر الماضى.
وبدأت منذ صباح اليوم أعمال التجديدات وإعادة التاهيل للمبنى التابع لدار الجمالية لرعاية الايتام وهو مهجور منذ عدة سنوات بسبب صدور قرار إزالة بشأنه وسيقوم مكتب هندسى متخصص و شركة مقاولات بتولى مهام إعادة التاهيل ورفع كفاءة المبنى حتى يتم إستغلاله من جديد لإستضافة 100 طفل يتيم وسيشمل المبنى المكون من دور أرضى وطابقين أماكن للمبيت وأماكن للترفيه وأماكن للطعام وأماكن لإستذكار الدروس.
الجدير بالذكر أن مجموعة حديد المصريين و جمعية أمان الخير برعاية وزارة الداخلية قد أطلقوا مبادرة فى شهر يوليو الماضى لإعادة تأهيل دور الايتام وأطفال الشوارع والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وإنتهت خلال شهرين من تأهيل دار أقدار لذوى القدرات الخاصة و تم الاعلان بأن المبادرة ستجوب محافظات الجمهورية وغير مقتصرة على القاهرة فقط.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا