مدبولي يتابع أعمال العلمين الجديدة والشريط الساحلي بأسوان

الدكتور مصطفى مدبولي

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن نسب تنفيذ 1920 وحدة سكنية (80 عمارة) بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، تخطت في بعض المواقع 75 %.



وأوضح الوزير أنه عقد اجتماعا مع مسئولى الوزارة، واستشارى منطقة الكورنيش بمدينتى العلمين وأسوان الجديدتين، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال، وفيما يتعلق بأعمال تنفيذ الممشى السياحي بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولى: تم الانتهاء من الأعمال فى منطقة الـ(parking)، والبرجولات والمشايات على الشاطئ، وتسويات الشاطئ، وأعمال الكهرباء (أعمال تشطيبات الارضيات والأرصفة) ليصبح إجمالى المُنفذ حتى الآن نحو 1 كم، والأعمال مستمرة فى أول 7 كم من الكورنيش، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وتوقيع مسار الكورنيش من البوغاز رقم (2) وحتى البوغاز رقم (4)، وتم تنفيذ طبقة التدعيم لمسافة تصل إلى (2000 متر طولى).



وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بخصوص تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ( مياه – ري – صرف – مطر – كهرباء)، تم عمل استلام الفرمة للطريق A5 بداية من طريق الساحل الشمالي وصولاً إلى الممشى السياحي، ويجري تنفيذ أعمال المرافق، وتم تنفيذ طبقة رابطة أسفلتية بطول حوالي 1.8 كم و عرض 8 م، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ، وتشطيب، بوابة المدينة على أعلى مستوى، إضافة إلى زراعة المنطقة المحيطة بها، وإضاءتها.



وأشار إلى أنه تم اعتماد تصميم الطريق C4 ويجري البدء في استكمال تصميمات المرافق في الطريق وصولاً لمحطة الصرف جنوب المدينة، ويجري تنفيذ أعمال الفرمة بالطريق، كما يجري العمل في مرافق مناطق عمارات الإسكان، وذلك ضمن مشروع تنفيذ مرافق جنوب الطريق الساحلي ومنطقة الإسكان.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تقع على واجهة المدينة وتطل على نهر النيل، بمساحة حوالي 181 فداناً بطول حوالي 1330 متراً من واجهة النيل، حيث بدأت أعمال الطرق والمرافق والشبكات.



وكلف الوزير بسرعة البدء فى منطقة الفيلات، وكذا المجمع التجارى والترفيهى، والحديقة النهرية، مطالبا بتكثيف العمل بمواقع المشروع المختلفة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة للبرامج الزمنية للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعد علامة مميزة فى المدينة، ومدن الصعيد بوجه عام.



وقال وزير الإسكان: تشمل الأنشطة المخططة لقطع الأراضي بالمرحلة التنفيذية الأولى بمشروع الشريط السياحى تنفيذ: فندق سياحى على مساحة حوالى 3 أفدنة، ويمثل علامة مميزة بمداخل المشروع، ومنطقة فيلات متميزة بمساحة حوالى 33.5 فدان، وتنقسم إلى منطقتين: المنطقة الأولى على مساحة 14 فداناً، وتضم مجموعة من الفيلات على قطع أراضٍ بمساحة حوالى 400 م2 يتخللها مسطحات خضراء ومسارات مشاة وحمامات سباحة، أما المنطقة الثانية فتقع على مساحة حوالى 19.5 فدان يتخللها مسطحات خضراء ومسارات مشاة وحمامات سباحة.



وأوضح أن الأنشطة المخططة لقطع الأراضي تشتمل أيضاً على منطقة إدارية بمساحة 305 أفدنة، ومجمع تجارى ترفيهى متكامل على مساحة حوالى 8.5 فدان، ومحال تجارية، ومطاعم مميزة، ومجمع سينمات، ومنطقة لعب أطفال داخلية، بالإضافة إلى حديقة نهرية على مساحة حوالى 26.4 فدان ترتبط بالممشى السياحي عن طريق كباري مشاة، وتضم مطعما سياحيا متميزا، ومبانى خدمية بمساحة حوالى 400 م2 بجانب المسطحات الخضراء، ومسارات مشاة، ومناطق انتظار سيارات، وملحق بالحديقة مرسى نهرى لتنظيم الرحلات النيلية من وإلى المدينة.