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استثمار
تعيين أحمد شهاب نائبا لرئيس هيئة الاستثمار
الإثنين 11 ديسمبر 2017 11:30 ص
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
أحمد عاشور
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، القرار رقم 2581 لسنة 2017، بتعيين السفير أحمد شهاب الدين، نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وبعد موافقة وزير الخارجية علي الانتداب.
وعمل السفير أحمد شهاب الدين، من قبل وزير مفوض ونائب المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وقبله مستشار بالبعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ومستشار بإدارة الشؤون القانونية والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية، كما عمل بسفارتي مصر بهولندا والصين.
وللسفير أحمد شهاب، خبرة واسعة فى مجال الاستثمار وبناء قدرات فى مجال منازعات الإستثمار، والقانون الدولى للاستثمار بابعاده المختلفة، والتحكيم الدولى وقوانين التجارة الدولية والمنافسة وقواعد البنوك والتمويل والأوراق المالية، وسبق أن مثل مصر فى عدد من المؤتمرات الدولية الكبرى منها رئيس الاجتماع الدولي لخبراء الاستثمار في جنيف فبراير 2015، كما لديه عدد من المقالات والابحاث والدراسات فى جذب الاستثمارات الاجنبية.
ويجيد السفير أحمد شهاب، التحدث بكل من اللغات العربية والانجليزية والفرنسية وهو خريج كلية التجارة جامعة عين شمس، وحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وماجستير قانون الأعمال الدولى من كلية الحقوق بجامعة لايدن بهولندا، كما حصل على عدة دورات تدريبية فى بناء قدرات مجال فض منازعات الاستثمار من محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، والدورة الدولية للتفاوض بمعهد كلينجندال بهولندا، ودورات من جامعة جورج تاون بواشنطن.
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