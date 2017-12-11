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سيـــاســة
العيش والحرية: اعتقال المناهضين للصهيونية جريمة
الإثنين 11 ديسمبر 2017 11:12 ص
اعتقال سيدة
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اعتقال سيدة
إيمان عوف
انتقد حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، الملاحقات الأمنية للمتظاهرين ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، واعترافه بها كعاصمة لدولة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن الحزب: "إنه في إجراء لم يعد غريبا علي أجهزة الأمن المصرية، قامت قوات الأمن في الثامن من هذا الشهر بالقبض علي الزميل محمد أحمد عشري "إسلام عشري" عضو حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" وأحمد عبدالعزيز وحسام السويفي أعضاء نقابة الصحفيين، وثلاثة آخرين مجهولة بياناتهم من ضمنهم شابة تدعى ميسون، علي خلفية وقفة احتجاجية تندد بالقرار الأمريكي الأخير فيما يخص القدس على سلم نقابة الصحفيين، حيث هاجمت قوات الأمن المتظاهرين على سلم النقابة واختطفت الشباب الساعة السادسة والنصف مساء، ومنذ القبض عليهم لم يتمكن المحامون من العثور عليهم وأنكرت الأقسام المحيطة وجودهم ، توجه المحامون صباح اليوم إلى النيابات للبحث عن المقبوض عليهم لكن دون جدوى إلى الآن ، و مازال المحامون موزعون على الأقسام و النيابات بدوريات منتظمة علّهم يجدون ما يقودنا إليهم ، جريمة اختفاء قسري جديدة علي خلفية قضية وطنية و إنسانية دفعت هؤلاء الشباب للتحرك تعبيرا عن غضبهم و عقابا لهم على دعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة تم إختطاف هؤلاء الشباب لأكثر 24 ساعة وتم حرمانهم من حقوقهم القانونية في موقف آخر مخزٍ للسطلة المصرية و النظام الحاكم الذي لا يكترث لنا و لا لدورنا الوطني الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، بل كل ما يشغله هو تثبيت جذوره الفاسدة بالقمع تارة و بالحديث عن السلام الدافئ تارة أخرى ، تظاهرت كل شعوب العالم العربي و الغربي ضد هذا القرار الجائر و لم يتم التعدي على أيا من هذه التظاهرات إلا بمصر و فلسطين المحتلة ، يُحمل حزب العيش و الحرية "تحت التأسيس" الأجهزة الأمنية المسؤلية الكاملة عن الشباب و سلامتهم و نطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ، لأننا لا نعرف مصيرهم وما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من أذي بدني و نفسي ، جرائم لا تتوقف في حق الشباب المناضل التي تبقي جريمته الحقيقية تحيزه للعدالة وتمسكه بحقه الاصيل في التعبير عن نفسه ورفضة الخضوع للحصار الأمني البليد وكل أشكال الوصاية والقمع ، نطالب المؤمنين بالقضايا الوطنية و قضايا حرية الرأي و التعبير بعمل تلغرافات للنائب العام للإبلاغ عن اختفاء الشباب قسريا علّنا نجد من هذا النظام بقايا ماء وجه يحفظه".
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