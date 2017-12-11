QNB وNBK يدرسان تأسيس إدارة للشراء بالهامش

البورصة المصرية

أحمد الدسوقى ـ مصطفى طلعت



يدرس بنك قطر الوطنى QNB، والكويت الوطنى NBK، تأسيس إدارة للشراء بالهامش، خلال الفترة المقبلة.



وتوقعت مصادر تقدم البنكين بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، قريباً، للحصول على رخصة لمزاولة النشاط، بغرض التوسع فى تمويل عملائه خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن هناك نية لدى بنوك أخرى للتوسع فى تمويل عملاء هذا النشاط، بالتعاون مع الشركات المتخصصة.



ولفتت المصادر إلى أن بنك عودة – مصر، يعد من أوائل البنوك التى أسست إدارة متخصصة لهذا النشاط، لتمويل عمليات الشراء بالهامش للعملاء فى مصر.



وقال مصدر بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، فى وقت سابق، إن شركته حصلت على قرض بقيمة 25 مليون جنيه من بنك عودة - مصر، وبدأت صرف أول دفعاته منذ شهر تقريبًا، لافتاً إلى أن الفائدة تقدر بقيمة %4.75 فوق سعر الكوريدور.



وكشفت مصادر قبل أيام لـ «المال»، أن بنك مصر – إيران للتنمية، يعكف على تأسيس إدارة متخصصة لتمويل عمليات الشراء بالهامش، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الرخصة، ومن المتوقع الموافقة عليها قريباً.



يشار إلى أن نظام الشراء بالهامش، يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى تمكنه من شراء كمية أكبر من الأوراق المالية، مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية، فى فترة لاحقة.



وتتيح قواعد سوق المال لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش، وفقا لعدة اشتراطات، أبرزها أن يتضمن حدًا أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة، صافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة %20 للعميل، والمجموعة المرتبطة به، بالإضافة إلى ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد، عن %30 من الحد المسموح به.