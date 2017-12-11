قطار التضخم يغادر المحطة الثلاثينية

محمد أبو باشا

❐ فاروس وهيرميس: الاستهلاك يصعد إلى %3

❐ أبو باشا يتوقع خفض الفائدة %1.5 فى اجتماع يناير



منى عبدالبارى



اتفق محللون على أن قطار التضخم غادر محطته الثلاثينية، وسيواصل اتجاهه الهبوطى صوب نسب تقترب من مستهدفات البنك المركزى، نهاية العام المالى الحالى عند %13، تزيد أو تنقص %3، وتفاوتت التوقعات بشأن موعد بدء اتجاه البنك المركزى صوب خفض معدلات الفائدة.



جاء ذلك بعد أن هبطت نسب التضخم الشهر الماضى %5 دفعة واحدة، لتتراجع عند أدنى معدلاتها منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما يحفز البنك المركزى لإعادة النظر فى سياسته النقدية المتشددة، ليتبع منهجا تدريجيا فى خفض نسب الفائدة.



كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الأحد عن تراجع نسب التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى نوفمبر، إلى أدنى نسبة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، إلى %26 مقارنة مع %30.8 فى أكتوبر.



لفت «المركزي» إلى أن أن التضخم السنوى لشهر نوفمبر تأثر بارتفاع أسعار مجموعة الدخان، بنسبة %11.4، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة %12.9، ومجموعة الأحذية بنسبة %13.8.



قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، إن معدلات التضخم فى نوفمبر جاءت أعلى بنسبة %1، مع توقعاتهم السابقة عند %25، نظرا لعدم أخذهم فى الاعتبار ارتفاع أسعار التبغ.



رجح أبو باشا مواصلة نسب التضخم تراجعها إلى مستويات بين 17 و%18 يناير المقبل، لتواصل اتجاهها الهبوطى صوب %14 مع نهاية العام المالى الجارى.



استبعد أبو باشا اتجاه البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسات المقبل 28 ديسمبر، إلا أنه رجح أن يكون قرار الخفض فى يناير المقبل بواقع 1.5 نقطة مئوية.



تقبع معدلات الفائدة حاليا عند 18.75 و%19.75 على الإيداع والإقراض على الترتيب، منذ آخر زيادة لها فى يوليو الماضى.



توقع أن تعاف معدلات الاستهلاك لتصل إلى %3 العام الحالى، مدعومة بتراجع التضخم، إلا أنها مازالت أدنى من المعدلات السابقة قبل تحرير سعر الصرف، وما تبعها من إصلاحات هيكلية، كما توقع تأرجح الجنيه بين مستويات 17 و18 جنيهًا العام المقبل.



لفت إلى أن هيرميس رفعت توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العام المالى الحالى إلى 5% مقارنة بـ %4.5 سابقا، بدعم من النتائج الإيجابية لنسب النمو فى الربع الأول من العام المالى «يوليو- سبتمبر» والتى سجلت %5.2.



رجح رامى عرابى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار، تباطؤ معدلات التضخم لتصل إلى %22 نهاية العام المالى الحالى، لتواصل تراجعها إلى %16.6 نهاية العام المالى 2018 -2019، ثم %13.3 العام الذى يليه.



يقول عرابى إنه يتوقع أن تحفز النتائج الإيجابية التى أحرزها الاقتصاد الكلى مؤخرا البنك المركزى للتحول صوب السياسة النقدية التوسعية بشكل تدريجى لتصل إلى %17.25 على الإقراض نهاية العام المالى الحالى - يونيو 2018 - مقارنة بـ 19.75 حالياـ، مع مواصلته الخفض لتصل إلى 15.5 نهاية العام المالى المقبل.



رجح عرابى استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات 17.5 جنيه، نهاية العام المالى الحالى، وتعافيه جزئيا فيما بعد، ليصل إلى مستويات 18.6 جنيه، نهاية العام المالى 2018 – 2019.



توقع عرابى معدلات نمو اقتصادى حقيقى، نسبتها %4.7، نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ %4.2 العام الماضى، ونمو %6.1 نهاية العام المالى 2019 – 2020.



قال عرابى، إنه يتوقع قفزة فى معدل النشاط الاقتصادى على مدار الـ 5 أعوام المقبلة، بدعم من استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.



يتوقع تحقيق صادرات بترولية قيمتها 700 مليون دولار سنويا خلال العامين المقبلين، مع بدء حقل ظهر فى الإنتاج، وارتفاع تحويلات العمالة إلى مستويات 20.4 مليار دولار أمريكى، نهاية العام المالى 2019 – 2020، وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 10.9 مليار دولار، نهاية نفس العام، مقارنة بـ 7.9 مليار دولار العام الماضى.



عانى الاقتصاد المصرى على مدار الـ5 أعوام الماضية من اختلالات هيكلية، ما دفع الحكومة للبدء فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، على نطاق واسع منذ نهاية العام 2015 يستهدف خفض العجز المتزايد للموازنة، واستعادة التمويل المستدام لعجز ميزان المدفوعات، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض نسب التضخم إلى مستوى مستقر من رقم واحد، ودفع نمو الاقتصاد.



رجح عرابى ارتفاع معدلات الاستهلاك السنوية إلى %3، كما رجح ارتفاع مشاركة الاستثمار الأجنبى الخاص من %1.5، نهاية العام المالى 2016 – 2017 إلى %3.5.



يرى مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال، أن انخفاض معدل التضخم فى نوفمبر على أساس سنوى بمعدل 5%، يشير إلى انتهاء المرحلة الثلاثينية التى استمرت لشهور متوالية.



تقول إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بمباشر، إنه رغم التراجع الكبير فى نوفمبر، إلا أنه جاء أدنى من المتوقع نظرا لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار التبغ، وارتفاع بند الأحذية والملابس بنسبة %25 على أساس سنوى.



رجحت تراجع التضخم إلى نسب بين 21 و%22 فى ديسمبر، ما يحفز البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة، بـ %1 فى اجتماعه المقبل يوم 28 من الشهر الجارى.



استبعدت ارتفاع سعر الدولار صوب مستويات 18 جنيهًا مجددا، فى ضوء مؤشرات تعافى الاقتصاد الكلى، وتراجع كميات الأموال الساخنة، والمضاربات، مؤكدة أن العملة المحلية ستتجه صوب الارتفاع ببطء مستقبلا، وسط تأثرات سلبية طفيفة بالعوامل العالمية.