الإسكندرية والبحيرة تبدآن بناء 7000 وحدة سكنية

نادية عبده

معتز محمود



بدأت محافظتا الإسكندرية والبحيرة تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع «بشاير الخير» الخاص بالإسكان الاجتماعى، والذى تم إنهاء مرحلته الأولى بالإسكندرية منذ عدة أشهر، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.



وتشهد المراحل الجديدة للمشروع فى الإسكندرية والبحيرة إنشاء 7 آلاف وحدة سكنية، بإشراف المنطقة الشمالية العسكرية.



وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه تم تعديل مشروع "بشاير الخير" بالمحافظة، ومضاعفة عدد وحداته بعد تدخل من رئيس الجمهورية.



وأضافت - فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مشاركتها بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات بالإسكندرية حول «دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية»- أنه سيتم إنشاء 2000 وحدة سكنية بالمشروع بدلا من 1000 وحدة، كما كان مخططا له سابقاً.



وأشارت إلى أن الرئيس طلب زيادة الوحدات حتى تستطيع المحافظة توفير مسكن مناسب للمواطنين الذين تضطر ظروفهم لذلك، لافتة إلى وجود تنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية لإنشاء مشروع «بشاير الخير» بالبحيرة على غرار المقام بالإسكندرية.



وأوضحت أنه تم تخصيص 20 فدانا بمنطقة البوصيلى شرق رشيد لتنفيذ المشروع، رافضة الإفصاح عن الجهات التى تمول المشروع.



وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شرعت فى تنفيذ مشروع «بشاير الخير 3»، والمقرر له أن يضم 5000 وحدة سكنية.



وأضاف - على هامش مشاركته فى الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات - أن ما نحتاجه هو دعم ومساهمات رجال الأعمال، فى شكل مواد بناء أو مساهمات مادية أو أى مساهمات أخرى.



واعتبر أن مشروع «بشاير الخير 1» من النماذج المهمة لمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى، والذى ضم 1632 وحدة ومجمع تجارى لإنشاء مشروع متكامل، وخلق ثقافة جديدة تخرج مواطنا صالحا.



وأشار إلى أن نسبة التنفيذ لـ «بشاير الخير 2» تصل حالياً إلى %40، لافتا إلى أنه ستتم زيادة عدد وحدات المشروع لتصبح 2400، بدلا من 2000 كما كان مقررًا سابقًا.



جدير بالذكر أن «بشائر الخير 2» هو المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، ويشمل 2000 وحدة سكنية، كما تم تخصيص 54 فدانا شاملة محور التعمير (10 أفدنة تقريباً)، والكائنة ضمن منطقة الـ 133 فدانا، واقعة شمال محور التعمير لإقامة " بشائر الخير 3 " التطوير الحضرى لمنطقة مأوى الصيادين بحى غرب.



ويشمل "بشائر الخير 3" مجمعا سكنيا متكاملا به 55 بلوكا سكنيا "110 عمارات" ويتكون من 5000 وحدة سكنية، علاوة على منطقة خدمية بمسطح 10 أفدنة، ومستشفى ومسجد ومنطقة تعليمية ومركز شباب، ومكتب بريد ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وخدمية.



وأكد "سلطان" أنه تم إنهاء بعض الوحدات السكنية لأهالى المكس، وجارٍ الانتهاء من إنشاء وحدات أخرى قريباً، فضلا عن مشروع آخر بمنطقة الهضبة الصينية والعامرية.



وتابع: "نحن حريصون على نقل المواطنين الذين لديهم مشكلات فى السكن والإيواء قدر المستطاع، لافتا إلى أن العشوائيات والازدحام السكانى تمثل مشكلة كبيرة بالثغر".



وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية مليئة بالتحديات، منذ فترات طويلة ولابد من مواجهتها وإيجاد حلول مناسبة لها، لافتاً إلى أن أبرز تلك التحديات هى المرور.

وقال إنه يتم حالياً الإعداد لمشروع كبير وهو محور المحمودية، لافتاً إلى وجود لحاجة للمساهمات من كل مواطن بالإسكندرية وعمل توعية به.



ولفت إلى تعميم إشارات المرور الإلكترونية فى كل المحافظة، مؤكدا أن المشروع يحتاج إلى تكلفة كبيرة فى الوقت الراهن.



تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً إجراء القرعة العلنية لـ 81 وحدة سكنية استكمالا لتسكين مشروع «بشاير الخير 1» للأسر المستحقة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.



وتبلغ مساحة تلك الوحدات 90 م2 تقريبا شاملة جميع المرافق والأجهزة الكهربائية، وانتهت الإسكندرية من افتتاح "بشائر الخير 1" بتكلفة إجمالية بلغت نصف مليار جنيه، وتم تسليم عدد كبير من وحداته لسكان منطقة "غيط العنب".



من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ العديد من الاستثمارات التى تشمل جميع القطاعات.



وأشارت إلى أن الدولة تسعى من تنفيذ تلك الاستثمارات لتحقيق هدفين، الأول : هو توفير خدمات بجودة أفضل للمواطنين، فى حين يشمل الهدف الثانى تجهيز بنية تحتية يستطيع معها القطاع الخاص الدخول كشريك أساسى فى جهود التنمية.



وأوضحت أنه لا يمكن للقطاع الخاص التوسع بدون بنية أساسية، لافتة إلى أن ما تم تنفيذه من بنية أساسية هى استثمارات غير مسبوقة فى مجال الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكدت أن الفترة الماضية شهدت البدء فى تنفيذ نحو عشرة آلاف مشروع تنموى، بتكلفة تصل لنحو 1.3 تريليون جنيه مصرى.



وأضافت أن هناك جهودا حثيثة فى التنمية العمرانية والتنمية المتكاملة، وهناك مدن جديدة مثل مدينة العلمين، لافتة إلى أن «رؤية 2030» تهدف إلى تحقيق نمو احتوائى، يحتوى جميع الفئات، خاصة الفئات الأقل حظاً مثل الشباب والمرأة.