التخطيط: 500 مليون جنيه لمياه برج العرب

وزارة التخطيط المصرية

المال ـ خاص



استعرض المسئولون فى قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إقليم الإسكندرية، ولا تزال فى حاجة إلى تمويل ودعم من المؤسسات والشركات والمجتمع المدنى.



جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصها الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات بعنوان: «المشروعات المتعثرة وإستراتيجية التنمية الصناعية فى إقليم الإسكندرية».



وقالت هبة عبد المنعم، المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى وزارة التخطيط، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تبلغ حالياً نحو %96.



وأضافت - خلال مشاركتها فى الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول "دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية" - أن الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والشرب والصرف الصحى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شرعوا فى تنفيذ مشروع نقل مأخذ المياه لبرج العرب لتحسين مياه الشرب بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 108 ملايين جنيه فقط على المشروع حتى الآن، ولايزال يحتاج إلى392 مليون جنيه لاستكماله.



وأكدت أن هناك بعض المشروعات المهمة فى المناطق الصناعية بمطروح والإسكندرية والبحيرة، على غرار هذا المشروع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مشاركة بالمشروع من قبل المجتمع.