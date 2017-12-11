EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
التخطيط: 500 مليون جنيه لمياه برج العرب
الإثنين 11 ديسمبر 2017 10:39 ص
وزارة التخطيط المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التخطيط: معدلات النمو ارتفعت إلى 5%
التخطيط: ارتفاع عجز الميزانية 16.8% فى 9 شهور
وزارة التخطيط المصرية
المال ـ خاص
استعرض المسئولون فى قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إقليم الإسكندرية، ولا تزال فى حاجة إلى تمويل ودعم من المؤسسات والشركات والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصها الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات بعنوان: «المشروعات المتعثرة وإستراتيجية التنمية الصناعية فى إقليم الإسكندرية».
وقالت هبة عبد المنعم، المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى وزارة التخطيط، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تبلغ حالياً نحو %96.
وأضافت - خلال مشاركتها فى الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول "دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية" - أن الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والشرب والصرف الصحى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شرعوا فى تنفيذ مشروع نقل مأخذ المياه لبرج العرب لتحسين مياه الشرب بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 108 ملايين جنيه فقط على المشروع حتى الآن، ولايزال يحتاج إلى392 مليون جنيه لاستكماله.
وأكدت أن هناك بعض المشروعات المهمة فى المناطق الصناعية بمطروح والإسكندرية والبحيرة، على غرار هذا المشروع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مشاركة بالمشروع من قبل المجتمع.
التخطيط
البنية التحتية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا