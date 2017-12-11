بنوك استثمار تتوقع نمو الاقتصاد بوتير أقل من طموحات الحكومة

الحكومة تقدر المعدلات عند 5.5%.. والنعيم وسي اي كابيتال تحددان 5 .. وفاروس: 4.7 مستهدف العام

مصطفى طلعتتوقعت بنوك استثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنهاية العام المالي الحالي 2017-2018، لكن بوتيرة أقل من الأرقام المعلنة من قبل الحكومة والتي تشير إلى 5.5%.وتوقع بنك الاستثمار "النعيم" ارتفاع معدلات النمو إلى 5٪ بنهاية العام المالي الحالى، و5.5٪ في العام المالي المقبل 2018/2019، مقارنة مع 4.1٪ محققة خلال العام الماضي.ورجح البنك تحسن معدلات الاستهلاك في ضوء بدء تأقلم المستهلكين مع آليات الأسعار الجديدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وذلك بعد أن تأثرت سلباً بانحسار القدرة الشرائية للمستهلك خلال العام المالي 2016/2017 بفعل الاتجاه إلى ترشيد النفقات.بنك الاستثمار "فاروس"، وضع سيناريو أكثر صعوبة، إذ رجح أن ترتفع وتيرة معدلات النمو، بوتيرة أقل لتصل إلى 4.7% في 2017-2018، في حين رجح ارتفاع تلك المعدلات إلى 6.1% بحلول 2019-2020.وبرغم ذلك، يرى "فاروس" أن النشاط الاقتصادي سيزداد خلال الخمس سنوات القادمة، بعدما تتوافر مقومات أكثر استقراراً، مع تحسن البدء في تحسن الاستثمارات الأجنبة المباشرة، وانتعاش في أداء قطاع السياحة، وزيادة إنتاج النفط والغاز.ورجح أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1.5% في 2016-2017 إلى 3.5% مع الوصول إلى 2019-2020، مع إرتفاع وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجع حدة التشديد النقدي تدريجياً في المستقبل.وعلى الصعيد ذاته، كان هاني فرحات كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار "سي اي كابيتال" قد أكد لـ"المال"، مؤخراً، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن تصل إلى 5% بنهاية العام.يشار إلى أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.5 % وفقاً لتأكيدات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقد الدولي النمو بحوالي 4.8%، و4.4% وفقا لمؤسسة ستاندر أند بورز.



