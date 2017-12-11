كايرو سولار تقتنص محطة شمسية بقدرة 100 كيلووات

الطاقة الشمسية

المال ـ خاص



اقتنصت شركة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، تنفيذ محطة طاقة شمسية، بقدرة 100 كيلو وات، ضمن خططها للتوسع، وتحقيق مستهدفاتها خلال العام الجارى، التى تتضمن تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 2.5 ميجا وات.



و قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية فى الشركة - فى تصريح لـ «المال» - إن الشركة فازت بالمحطة شمسية، لتشغيل إحدى الآبار فى محافظة غرب المنيا، وبقدرة تصل إلى 100 حصان لرى نحو 2500 فدان.



وأضاف أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى مليونى جنيه، وتمويلها عبر البنوك المحلية، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ لن تتعدى 5 أشهر، موضحاً أن الشركة تقدمت بعروضها للمنافسة على المشروع، وفتحت المظاريف الخاصة بالعروض، ومن المرتقب الإعلان النهائى عن الفائز بالمشروع خلال أيام.



وأشار إلى تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما تستخدم بطاريات تصنيع مصرى، وتركيب خلايا مستوردة من الصين.



و أوضح أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول : يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى إلى تركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى : يمتلك أراضى أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، ويسعى إلى استبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.



وفى السياق ذاته، كشف «توفيق» عن أن شركته انتهت من تنفيذ محطة شمسية أعلى أحد المبانى فى شارع البنوك بمنطقة التجمع الخامس ، بقدرة تصل إلى 28 كيلووات.



وأضاف أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى مليون جنيه ، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العملاء على مثل تلك المشروعات، وتنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفولتية، مؤكدا أن الشركة تسعى بشكل مستمر لزيادة الوعى بأهمية تلك المشروعات.



ولفت إلى أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى العلمين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.



وانتهت الشركة مؤخراً من تنفيذ 10 محطات طاقة شمسية أعلى محطات الوقود، بهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية، وركبت محطات طاقة شمسية لإنارة المنازل.



وتعمل «كايرو سولار بالسوق المحلية منذ 2014 برأس مال 5 ملايين جنيه.