الإسكندرية للكهرباء تطرح 10 مناقصات على الموردين المحليين

الشبكة القومية للكهرباء

المال ـ خاص



طرحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 10 مناقصات، على الشركات المحلية لتوريد معدات وأجهزة لشبكاتها فى إطار تنفيذ خطتها.



وكشف مصدر مسئول فى الشركة - فى تصريحات لـ «المـال» - أن المناقصة الأولى تتمثل فى توريد كابلات ألمونيوم مواصفات 3 فى 43 مم بجهد 11 كيلو فولت ، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 15 ألف جنيه، وتم فتح الباب أمام تقديم العروض الأسبوع الماضى.



وأضاف أن المناقصة الثانية، تتمثل فى توريد كابلات ألمونيوم جهد منخفض، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 2000 جنيه ، وسيتم تقديم العروض الأسبوع الحالى، ويتم فض المظاريف بعد غد الأربعاء.



وأشار المصدر إلى أن الشركة طلبت من الموردين أيضاً فى المناقصة الثالثة توريد محول جاف قدرة 1000 كيلو فولت أمبير بجهد 10.5 /0.4 كيلو فولت ، على أن يتم تلقى العروض من المنافسين اليوم.



وتتضمن المناقصة الرابعة توريد وتركيب وتشغيل أنظمة آلية بمخزن العامرية، على أن يتم فتح المظاريف 19 ديسمبر الجارى ، فيما تتمثل المناقصة الخامسة توريد بطاريات حامضية جافة بقدرة 55 أمبير، على أن يتم تلقى العروض الأسبوع الجارى.



وتضم المناقصة السادسة توريد كشافات «ليد» بقدرة 100 وات ، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 150 جنيها، وسيتم فتح المظاريف يوم 14 ديسمبر الجارى ، وتتضمن المناقصة السابعة توريد قطع غيار لزوم أجهزة تحديد الأعطال والكابلات واختبار عزل الزيت وأجهزة سمع وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 1000 جنيه، على أن يتم تلقى العروض خلال الأسبوع الجارى.



و لفت المصدر إلى المناقصات الثامنة، التى تتضمن توريد أجهزة كمبيوتر وطابعات، على أن يتم تلقى العروض خلال الأسبوع الجارى ، والتاسعة التى تتعلق بتوريد مسلتزمات صحية للمشروعات، والعاشرة، والتى تقتصر على توريد أدوات طباعة، وسيتم تلقى العروض الأسبوع الجارى، وتشترط الشركة أن يرفق بالعطاء نحو %2 من قيمة العطاء نقداً أو بشيك.



وقال المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه تم تلقى طلبات لتركيب أكثر من 200 ألف عداد كودى ومسبوق الدفع خلال الفترة الماضية.



وأضاف - فى تصريحات لـ «المـال» - أن الشركة انتهت من تركيب نحو 120 ألف عداد حتى الآن للمشتركين، على أن يتم تركيب باقى العدادات للمشتركين الذين قاموا بسداد قيمة المقايسة، وتقوم الشركة حالياً بصيانة جميع الخطوط والكابلات الهوائية والأكشاك، استعداداً للصيف المقبل.



وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، للعمل على زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض، والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة، وزيادة الكفاءة الخاصة بالشبكة وتقليل الفقد.