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بورصة وشركات
مكسيم العقارية تدرس توريق 800 مليون جنيه
الإثنين 11 ديسمبر 2017 09:44 ص
مكسيم تنهى 206 وحدات فى بو أيلاندز الساحل الشمالى
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مكسيم تنهى 206 وحدات فى بو أيلاندز الساحل الشمالى
بالتعاون مع «CIB» يضمان حجوزات عملاء «بو أيلاند»
كتبت ـ إيمان القاضى وشريف عمر :
تدرس شركة مكسيم للاستثمار العقارى، التعاون مع البنك التجارى الدولى CIB لإصدار سندات توريق بقيمة تقارب 800 مليون جنيه، تمثل قيمة حجوزات عملاء المرحلة الأولى من مشروع بو أيلاند المملوك لمكسيم على الساحل الشمالى.
قال مصدر مقرب من مكسيم، إن الشركة درست الآليات المتاحة لتمويل تشطيبات، وإنشاءات المرحلة الأولى والثانية من مشروع بو أيلاند، وفضلت فى النهاية الاعتماد على التوريق، من خلال تقديم محفظة حجوزات عملاء المرحلة الأولى لبوأيلاند، التى تبلغ قيمتها 800 مليون جنيه.
وتابع المصدر فى تصريح لـ«المال»: «نضع التفاصيل الأخيرة لعملية التوريق بالتعاون مع التجارى الدولى، ومن المخطط التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على الأصدار».
وأشار إلى أن قيمة استثمارات المرحلة الأولى لبو أيلاند تبلغ 3.5 مليار جنيه، ومن المقرر تسليم وحداتها للعملاء خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير، فيما بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية.
وأضاف أن مشروع بو أيلاند على7 مراحل، ويضم 3 فنادق متطورة، ومول تجارى، وملاهى ومركز طبى، لافتة لتأثر الشركة من انخفاض ربحية المرحلة الأولى، التى أطلقتها الشركة منذ 3 أعوام أى قبل قرار تحرير سعر الصرف، وبعد التعويم لم تستطع تغيير أسعار البيع، وتحملت ارتفاع التكاليف.
واعتبر أن التوريق من أبرز الآليات التمويلية المتاحة حالياً لشركات العقارات، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة المطبق فى البنوك، بما يعيق شركات الإسكان والتطوير العقارى، من الاستفادة من الاقتراض البنكى.
أشار المصدر إلى أن الشركة لجأت لرفع أسعار الوحدات السياحية والسكنية فى باق مراحل بو أيلاند بنسبة %220 بعد صدور قرار التعويم، وما تبعه من ارتفاع أسعار مواد البناء، والتشييد، والترفيق.
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