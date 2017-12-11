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طقس اليوم الإثنين 11 ديسمبر
الإثنين 11 ديسمبر 2017 08:47 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شماليه شرقيه معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 22 درجة، والصغرى 12 درجة، والإسكندرية 22 للعظمى والصغرى 14 ومطروح 12 للصغرى والعظمى 21.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس
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