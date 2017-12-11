شجرة عيد الميلاد ببيروت تدعم القدس بالآذان والترانيم

شجرة عيد ميلاد بيروت تصوير رويترز

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أهدت بيروت سلامها إلى القدس يوم الأحد عبر شجرة ميلاد ارتفعت وسط المدينة وصاحبتها أصوات مزجت بين الآذان والترانيم للمدينة المقدسة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



وبخشوع قدم كورال الفيحاء المؤلف من نحو 30 شابا وشابة أغنية زهرة المدائن لفيروز.



وصفق الحضور كثيرا لمقطع ”لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي. لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي. عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد“.



وتداخلت أصوات الرجال خلال تأديتهم الآذان مع أصوات الترانيم. ولدى إضاءة الشجرة، أطلقت الألعاب النارية التي أنارت سماء الساحة.

